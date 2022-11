Lielākie oktobrī Latvijā reģistrētie uzņēmumi

Latvijā šogad desmit mēnešos reģistrēti kopumā 7350 jauni uzņēmumi, bet likvidēti - 8960, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Vienlaikus "Lursoft" atzīmē, ka pērn attiecīgajā periodā bija lielāks gan jaunreģistrēto, gan arī likvidēto uzņēmumu skaits - 2021. gada desmit mēnešos Latvijā bija reģistrēti 7807 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 11 722.

Šogad oktobrī reģistrēti 772 jauni uzņēmumi, to kopējam pamatkapitālam veidojot 3,39 miljonus eiro.

Pamatkapitāla ziņā lielākais oktobrī reģistrētais uzņēmums bija SIA "Priceless", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 975 300 eiro. Jaunā uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir ēdināšanas nozarē reģistrētais SIA "Kriklen", kura dalībnieki ir Nataļja Kričuna un Krievijas pilsonis Andrejs Kleinins. Lai arī reģistrēts 2013. gadā, tikai vienu gadu šajā periodā "Kriklen" uzrādījis apgrozījumu, un arī tad rādītājs sasniedzis vien 7400 eiro. Visus pastāvēšanas gadus "Kriklen" strādājis ar zaudējumiem.

"Lursoft" dati liecina, ka minētajam uzņēmumam nav reģistrēta neviena struktūrvienība, savukārt oktobrī reģistrētais "Priceless" ir vienīgais tam piederošais uzņēmums. Abi uzņēmumi reģistrēti Jūrmalā, Mellužu prospektā 14, un tās ir arī vienīgās kapitālsabiedrības, kurās abi uzņēmēji reģistrēti kā patiesie labuma guvēji.

Vairāk nekā 100 000 eiro pamatkapitāls oktobrī bija vēl diviem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem - SIA "Rossel Development" un SIA "Zolitūde 21A".

Tāpat kā "Priceless, arī otram lielākajam uzņēmumam oktobrī - "Rossel Development" - viens no patiesajiem labuma guvējiem ir Krievijas valstspiederīgais. Nekustamā īpašuma nozarē strādājošā "Rossel Development", kas reģistrēts 10. oktobrī, dalībnieks ir SIA "Rossel", taču to caur vairāku uzņēmumu ķēdi kontrolē Romāns Žeglovs un Krievijas valstspiederīgais Sergejs Siropjatovs. Bez jaunreģistrētā uzņēmuma "Rossel" pieder daļas vēl trijās kapitālsabiedrībās - SIA "Panorama Residence", SIA "Panorama TC" un AS "Panorama Nordic". Pēdējais no tiem reģistrēts šogad jūnijā.

Vienlaikus "Lursoft" informācija liecina, ka abiem uzņēmējiem piederošo uzņēmumu tīkls ir vēl plašāks, jo Siropjatovs šobrīd ir patiesais labuma guvējs 16 uzņēmumos, savukārt Žeglovs - 15.

Tāpat "Lursoft" dati liecina, ka 112 no 772 oktobrī reģistrētajiem uzņēmumiem vismaz viens no dalībniekiem ir ārvalstnieks.

Trešais lielākais jaunreģistrētais uzņēmums oktobrī bija SIA "V Investment" un Maltā bāzētajam "Nessa Lmited" piederošais SIA "Zolitūde 21A", kura patiesais labuma guvējs ir Mārcis Martinsons. Jaunreģistrētā "Zolitūde 21A" juridiskā adrese reģistrēta Zolitūdes ielā 21A, kur šobrīd juridiskā adrese ir kopumā septiņiem uzņēmumiem.

"Lursoft" dati liecina, ka starp "Top10" lielākajiem oktobrī reģistrētajiem uzņēmumiem ir arī Jēkabpils novadā reģistrētais SIA "Amber lidlauks", kas pēc pamatkapitāla bija ceturtais lielākais jaunais uzņēmums pagājušajā mēnesī.

"Amber lidlauks" kapitāldaļu īpašnieki ir trīs Jēkabpilī reģistrēti elektroenerģijas ražošanas uzņēmumi - SIA "Enertec Krustpils", SIA "Enertec Jēkabpils" un SIA "Enertec 1". Visi trīs uzņēmumi pieder SIA "Enertec Holding", kura patiesie labuma guvēji, savukārt ir Vilnis Buholcs un Edgars Kamišovs. Pēdējos gada pārskatus visi trīs elektroenerģijas uzņēmumi, kas ir "Amber lidlauks" īpašnieki, iesnieguši vien par 2018. gadu, savukārt par pēdējiem trim gadiem uzņēmumu finanšu pārskati nav pieejami.

Jaunreģistrētā "Amber lidlauks" pamatkapitāls ir 97 000 eiro.

Gandrīz pusei no visiem oktobrī reģistrēto uzņēmumu dalībniekam jau iepriekš piederējušas daļas citos uzņēmumos.

Tāpat oktobrī reģistrētas trīs akciju sabiedrības, to visu pamatkapitāls ir 35 000 eiro, kas ir minimālais pamatkapitāla lielums akciju sabiedrībām. No tām AS "LNN" jau norādījusi, ka tās pamatdarbība būs holdingkompāniju darbība, un jau divas dienas pēc akciju sabiedrības reģistrācijas tā kļuvusi par sešu uzņēmumu kapitāldaļu turētāju. Tostarp apgrozījuma ziņā lielākā ir SIA "Repa", kuras apgrozījums 2021. gadā bija 4,4 miljoni eiro, bet peļņa - 603 400 eiro. Uzņēmums nodarbojas ar pacēlāju tehnikas tirgošanu Latvijā un ārvalstīs, kā arī sniedz tehnikas apkalpošanas un remonta pakalpojumus.