Lielbritānijas lauksaimniekiem nākamajā vasarā būs vajadzīgi tūkstošiem ārvalstu strādnieku

Lielbritānijas lauksaimnieki brīdina, ka, neskatoties uz vietējo darbinieku piesaistīšanas kampaņu, viņiem joprojām nākamgad būs vajadzīgi tūkstošiem ārvalstu strādnieku, ziņo "BBC".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nacionālās lauksaimnieku savienības (NFU) dati atklāj, ka tikai 11% no sezonas darbiniekiem 2020. gadā bija Lielbritānijas iedzīvotāji. Tas bijis, neskatoties uz vasarā notikušo vietējā darbaspēka piesaistes kampaņu.

NFU tagad vēlas valdības garantijas par darbaspēka pieejamību nākamajam gadam pēc Brexit pārejas perioda beigām.

Piemēram, dārzeņu audzētājs Martins Heinss nodarbina 150 sezonas darbiniekus, kas rūpējas par ķirbju, pupiņu un brokoļu ražu. Šogad, saskaroties ar Brexit un Covid-19 izaicinājumiem, viņš mēģināja piesaistīt vairāk vietējo darbinieku. Viņam izdevies pieņemt darbā tikai piecus britus, turklāt viņi devušies prom vēl pirms sezonas beigām, lai sagatavotos studijām, raksta "BBC".

"Mēs esam diezgan priecīgi par britu strādniekiem," sacījis Heinss. "Mēs esam gatavi ieguldīt apmācībā, lai viņi varētu strādāt, bet viņi vienkārši nenāk un nepiesakās darbā."

Tādas kampaņas kā valdības atbalstītā "Pick For Britain" sākotnēji piesaista milzīgu interesi. Taču "Hops Labor Solutions", kas ir viens no lielākajiem personāla atlases uzņēmumiem, pārstāvis Džons Hardmans, atzinis, ka no aptuveni 30 000 pieteikumiem, kas saņemti no britiem, tikai 4% cilvēku sāka strādāt un apmēram 1% palika pāri pēc pirmajām sešām nedēļām.

Hardmans teic, ka daudziem pašmāju darbiniekiem ir nepareizs priekšstats par darbu lauksaimniecībā. "Tas ir smags fizisks darbs. Ja godīgi, ES pilsoņi un tie, kas vēlas šeit strādāt, ir daudz produktīvāki nekā vietējais darbaspēks," viņš piebildis.

Hardmans piebilst, ka šajā gada laikā "Hops Labor Solutions" parasti sāktu ārvalstu darbinieku piesaistes procesu nākamajai vasarai, taču tagad ir nepieciešama plašāka informācija par valdības plāniem.

"Tas ir tāpat kā pārdot no tukša plaukta. Mēs apturam darbaspēka piesaisti no Rumānijas un Bulgārijas 2021. gadam saistībā ar valdošo neskaidrību," teic Hardmans.

NFU viceprezidents Toms Bredšovs norāda: "Mēs darbinieku piesaistes ziņā esam kritiskā stāvoklī. Tā kā pārvietošanās brīvība beidzas 31. decembrī, ikonisko britu narcišu, sparģeļu un citu lauksaimniecības produktu ražotāji joprojām nezina, kur viņi ņems pieredzējušus strādniekus."

Sezonas darbinieku piesaistes projekts, kas ļauj pieņemt darbā ierobežotu skaitu pagaidu imigrantu īpašiem sezonas darbiem dārzkopības nozarē, tika paplašināts no 2500 līdz 10 000, bet nozare vēlas pārliecību par gaidāmo situāciju nākamajā gadā.