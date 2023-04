Šogad Lieldienās veikalos pieejamās baltās vistu olas tirdzniecības ķēdes importē no Ukrainas, norādīja aptaujātie nozares pārstāvji.

Mazumtirdzniecības ķēdes SIA "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine pauda, ka baltās olas Latvijas ražotāji paši neražo, tādēļ šogad "Elvi" veikalos Lieldienās tiks tirgotas importētās baltās olas no Ukrainas.

Tāpat viņa skaidroja, ka veikalos Lieldienu laikā ir pieprasījums pēc baltajām olām, tomēr "Elvi" dati pēdējos gados apliecina, ka iecienītākās vēl arvien ir klasiskās brūnās olas, ko izmanto ne vien krāsošanai, bet arī dažādu Lieldienu ēdienu gatavošanai.

"Tā kā baltajām olām šogad, salīdzinot ar pērno gadu, ir neliels cenu pieaugums, to pārdošanas apjomi varētu saglabāties pērnā gada līmenī vai pat mazliet kristies," prognozēja Vārtukapteine.

Vaicāta par citiem tematiskajiem svētku produktiem, "Elvi" pārstāve minēja, ka Lieldienu laikā ierasti aug pieprasījums arī pēc dažādām dekorācijām un saldumiem. Pircēji ir iecienījuši dažādas konfektes olu formā, šokolādes zaķus un cāļus, šokolādes olas ar rotaļlietām, multfilmu varoņiem, ko galvenokārt iegādājas bērnu iepriecināšanai.

Vārtukapteine atzīmēja, ka pērn Lieldienu nedēļā pieprasījums pēc saldumiem auga aptuveni par 30% un sagaidāms, ka līdzīgi būs arī šogad. Tāpat svētku lakā pieaug pieprasījums pēc pārtikas produktiem, kas paredzēti cepšanai brīvā dabā.

"Iepriekšējo gadu pieredze gan apliecina – Lieldienu svinībām nepieciešamos produktus pircēji visvairāk pērk tieši Lieldienu nedēļas nogalē, tāpēc lielā iepirkšanās svētkiem vēl tikai priekšā," piebilda Vārtukapteine.

Tikmēr SIA "Maxima Latvija" pārstāve Laura Bagātā sacīja, ka olas ir viens no pieprasītākajiem produktiem ne tikai Lieldienās, bet arī ikdienā. Lielākā daļa no "Maxima" klāstā esošajām olām ir tieši vietējo ražotāju, taču pieejamas olas arī no Ukrainas, Lietuvas un Polijas.

"Tieši baltās olas, ko šogad piedāvājam arī saviem klientiem, ir ražotas Ukrainā," norādīja Bagātā, piebilstot, ka arī šogad pieprasījums pēc tām būs liels.

Komentējot citas preces, Bagātā uzskaitīja, ka, salīdzinot ar marta otrās nedēļas datiem, pieprasījums pēc dažādām Lieldienu dekorācijām ir audzis teju trīs reizes, savukārt pieprasījums pēc olu krāsām audzis gandrīz desmit reizes.

Veikalu tīkla "top!" valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte prognozēja, ka, neskatoties uz olu cenu pieaugumu tirgū, salīdzinot ar pagājušo gadu, pārdošanas apjomi šogad būs iepriekšējā gada līmenī.

Viņa norādīja, ka iepriekšējos gadus veiklos "top!" tika piedāvātas importētas baltās olas no Somijas un Igaunijas, taču šogad veikalos "top!" pieejamas baltās olas no Ukrainas.

"Tāpat mainās tendences un, balstoties uz pieprasījumu, tiek samazināti sprostos dēto olu ražošanas apjomi un tiek palielināti brīvās turēšanas apstākļos un kūtī dēto olu ražošanas apjomi," atzīmēja Priedīte.

Līdztekus "top!" pārstāve sacīja, ka 3-4 nedēļas pirms Lieldienām pieaug pieprasījums pēc Lieldienu dekorācijām un olu krāsām. Tāpat Lieldienu laikā pieaug mājas tīrīšanas līdzekļu pārdošanas apjomi, jo līdz ar pavasara iestāšanos tiek uzsākti arī lielie tīrīšanas darbi, skaidroja Priedīte.

Veikalu tīkla SIA "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite pauda, ka "Rimi" nedēļu pirms Lieldienām jau novērojis, ka pieprasījums pēc olām, jo īpaši baltajām vistu olām, pieaug katru dienu. Tikmēr pašā Lieldienu nedēļā pieprasījums pēc olām pieaug par apmēram 150%, salīdzinot ar ikdienu.

"Šobrīd prognozējam, ka kopējais pieprasījums pēc olām būs pērnā gada apmērā," sacīja Bite, iestarpinot, ka baltās olas zem "Rimi" privātās preču zīmes tiek ražotas Somijā, bet šogad 20 olu iepakojumā veikalos tiek piedāvātas arī Ukrainā ražotās baltās vistu olas.

Viņa arī norādīja, ka, neskatoties uz pēdējo dienu vēso laiku un sniegu aiz loga, pieprasījums pēc Lieldienu dekoriem pieauga jau labu laiku pirms svētkiem. "Pieprasījums tradicionāli pieaug ar katru dienu, iedzīvotājiem gaidot svētkus un tiem gatavojoties," piebilda Bite.