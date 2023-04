Lieldienu brīvdienās būs izmaiņas ap 500 reģionālo autobusu maršrutu grafikos

Saistībā ar Lieldienu brīvdienām no šī gada 6. līdz 11. aprīlim gaidāmas izmaiņas ap 500 reģionālo autobusu maršrutu grafikos visā Latvijā. Liela daļa reģionālo autobusu kursēs atbilstoši brīvdienu grafikiem, ziņo valsts SIA "Autotransporta direkcija".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā aicina cilvēkus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu Autotransporta direkcijas mājaslapā vai portāla 1188 sadaļā "Satiksme".

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 14 pārvadātāji: AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", SIA "Tukuma auto", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Gulbenes autobuss".

Paralēli direkcija mudina sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantotājus vienmēr paņemt biļeti par savu braucienu, jo statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.