Lieliem investīciju projektiem eksporta veicināšanai valsts varētu novirzīt 200 miljonus eiro, izriet no ceturtdien vadības grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam izskatītā Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikuma.

EM izstrādājusi atbalsta programmu lielajiem investīciju projektiem eksporta veicināšanai, kuras ietvaros tiktu atbalstīti lieli investīciju projekti, kas vērsti uz jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešanu.

Kopumā šai programmai no valsts budžeta iecerēts novirzīt 200 miljonus eiro. Viens uzņēmums varētu pretendēt uz aizdevumu ar granta elementu līdz 75% no kopējām projekta izmaksām, bet valsts sniegtā atbalsta summa būtu, sākot no desmit miljoniem eiro. Aizdevumu plānos izsniegt uz 20 gadiem.

Uz atbalstu varētu pretendēt Latvijā reģistrēti nodokļu maksātāji, kuru Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds nepārsniegtu 1000 eiro. Tāpat finansējuma saņēmējam jābūt pietiekamiem finanšu resursiem projekta īstenošanai.

Lai saņemtu grantu, uzņēmumam būs jānodrošina uz katriem 150 000 eiro vienu jaunradītu darbavietu.

Tāpat finansējuma saņēmējam būs jānodrošina alga, kas būtu 1,5 reizes lielāka nekā vidēji tautsaimniecībā. Šāds algas apjoms uzņēmumam būtu jānodrošina vismaz piecus gadus.

Vēl atbalsta saņēmējam pirmajā atbalsta gadā būtu jānodrošina eksporta apjomi trīs miljonu eiro apmērā.

EM piedāvājums paredz sniegt atbalstu eksportspējīgiem uzņēmumiem ar augstu eksporta potenciālu un prioritārajos investīciju sektoros, piemēram, zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, viedā enerģētika un mobilitāte.

Finansējums tiktu piešķirts ieguldījumiem jaunos pamatlīdzekļos - ražošanas un tehnoloģiskajās iekārtās, datorprogrammēšanas iekārtās un palīgiekārtās, tāpat finansējumu varētu piešķirt ieguldījumiem ēkās un būvēs.

Minētās atbalsta programmas ietvaros plānots piesaistīt privāto finansējumu līdz 400 miljoniem eiro.

Lēmums par atbalsta programmu jāpieņem Ministru kabinetam.