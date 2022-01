Liellopu gaļas iepirkumu cena pērn novembrī Latvijā pieaugusi par 4,4%

Latvijā govs liemeņa iepirkuma cena 2021.gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri pieaugusi par 4,4%, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Govs liemeņa vidējā iepirkuma cena novembrī Latvijā bija 286,33 eiro par 100 kilogramiem. Vienlaikus govs liemeņa cena Latvijā novembrī bija par 21,7% mazāka nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), kur tā bija 348,51 eiro par 100 kilogramiem.

Savukārt buļļa liemeņa vidējā iepirkuma cena novembrī Latvijā bija 344,42 eiro par 100 kilogramiem. Vienlaikus buļļa liemeņa cena Latvijā novembrī bija par 25,5% mazāka nekā vidēji ES, kur tā bija 432,22 eiro par 100 kilogramiem. Kopumā Latvijā buļļa liemeņa cena novembrī, salīdzinājumā ar oktobri, palielinājusies par 5,3%.

Teles liemeņa iepirkuma cena Latvijā novembrī bija 293,79 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 45,6% mazāk nekā vidēji ES, kur teles liemenis maksāja vidēji 427,65 eiro par 100 kilogramiem. Teles liemeņa cena novembrī, salīdzinājumā ar oktobri, Latvijā samazinājusies par 7,7%.

Ministrijā norāda, ka ES ir samazinājusies liellopu gaļas ražošana, proti, salīdzinot 2021.gada deviņus mēnešus pret analogu periodu gadu iepriekš, ES ražošana samazinājusies par 0,6%. Savukārt Latvijā liellopu gaļas ražošana attiecīgajā laika periodā ir pieaugusi par 6,4%.

Komentējot liellopu gaļas eksportu, ZM uzskaita, ka ES dzīvo lopu un liellopu gaļas eksports pagājušā gada janvārī-oktobrī, salīdzinot ar 2020.gada janvāri-oktobri, ir palielinājies par 2,2%, sasniedzot 590 000 tonnas.

Eksports uz Izraēlu pieaudzis par 23%, uz Filipīnām par 19%, bet uz Ganu eksports pieaudzis par 5%. Tikmēr eksporta samazinājums konstatēts uz Alžīriju, kur tas samazinājies par 28%, uz Libānu, kur samazinājums par 29%, kā arī uz Honkongu, kur eksporta apmēri samazinājušies par 13%.

Apkopotā informācija arī liecina, ka ES dzīvo lopu un liellopu gaļas imports 2021.gada desmit mēnešos, salīdzinājumā ar analogu periodu gadu iepriekš, ir samazinājies par 5,1% - līdz 183 000 tonnām.

Imports par 29% samazinājies no Jaunzēlandes, par 21% - no Austrālijas, par 16% - no ASV, par 11% - no Argentīnas, bet no Brazīlijas liellopu gaļas imports samazinājies par 9%. Tikmēr imports par 20% palielinājies no Urugvajas, bet par 13% - no Šveices.

Līdztekus ZM atzīmē, ka kopumā vidējā liellopu gaļas cena no 2020.gada decembra līdz 2021.gada novembrim, salīdzinot ar analogu periodu pirms gada, ES palielinājusies par 6,9%, bet Latvijā cena palielinājusies pie 13,6%.