Lielo investīciju atbalsta programmā iesniegti 45 projekti

Janvārī izsludinātajā lielo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmā, kurā iespējams saņemt aizdevumu ar kapitāla atlaidi līdz 10 miljoniem eiro, saņemti 45 pieteikumi par kopējo plānoto investīciju apjomu 1,46 miljardi eiro. Pieteikties atbalstam varēja uzņēmumi, kuru projektos plānotais investīciju apjoms pārsniedz 10 miljonus eiro. Programmu izstrādājusi Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru (LIAA) un Attīstības finanšu institūciju "Altum".

"Augstākas pievienotās vērtības produkts, kas ražots Latvijā, rada lielu pievienoto vērtību un attīstības iespējas visai tautsaimniecībai. Uzņēmēju interese attīstīt liela mēroga jaunus un inovatīvus projektus tikai vēlreiz apliecina, ka viņiem ir ambīcijas attīstīt Latvijā ražošanu, celt jaunas rūpnīcas, radīt jaunas darba vietas, un, atbilstoši jaunajai situācijai pasaulē, straujāk pārorientēties uz jauniem biznesa projektiem," norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Tautsaimniecības izaugsme un valsts ekonomisko mērķu sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no investīcijām, kuras stimulē eksporta pieaugumu. Jaunās programmas mērķis ir atbalstīt tautsaimniecībai nozīmīgu projektu īstenošanu, kas palīdzētu radīt augstākas pievienotās vērtības produktus un kāpinātu Latvijas kopējo eksporta apjomu līdz 27 miljardiem eiro 2027. gadā. Programmas kopējais finansējums ir 100 miljoni eiro.

Saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto informāciju, kopējais investīciju apjoms, realizējot visus 45 projektus, sasniegs 1,46 miljardus eiro un veidos eksporta pieaugumu 673,4 miljoni eiro gadā. Kā papildus ieguvums būs 2544 jaunas darba vietas. Iesniegtie projekti pārstāv tādas nozares kā kokrūpniecība, pārtika, minerālie materiāli, metālapstrāde un mašīnbūve, elektronika, farmācija, informācijas pakalpojumi u.c. Būtiski, ka projektu pieteikumi saņemti no visiem Latvijas reģioniem. No Rīgas un Pierīgas iesniegti 19 pieteikumi, no Vidzemes 8, Zemgalē plānots realizēt 7 projektus, Latgalē 6, bet Kurzemē 5.

"Daļa projektu, īpaši tie, kuri fokusējušies uz zināšanu ietilpīgu produktu ieviešanu ražošanā bez valsts atbalsta būtu grūti īstenojami, tādēļ šāda programma ir plats solis mūsu ekonomikas reindustrializācijai jeb pārejai uz augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu. Uz atbalstu pretendē arī projekti, kuri ir augstā gatavības stadijā un, visdrīzāk, mazākā mērogā tiktu īstenoti arī bez valsts atbalsta. Tas ir apliecinājums, ka šie projekti ir dzīvotspējīgi un varēs ātri sniegt atdevi tautsaimniecībā," tā iesniegtos projektus raksturo LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

LIAA iesniegtos projektus vērtēs pēc tādiem kritērijiem kā radītās darba vietas un darbinieku atalgojums, plānotais eksporta apjoms, komersantu ieguldījums pētniecībā un attīstībā, kā arī atbilstība kādam no viedās specializācijas prioritārajiem virzieniem. Tāpat tiks vērtēts vai vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā. Saskaņā ar atbalsta programmas nosacījumiem projekti tiks ranžēti pēc iegūto punktu skaita un šādā secībā tos pēc finanšu kritērijiem skatīs "Altum". Maksimālais projektu vērtēšanas laiks ir līdz augusta sākumam.

"Programmā ietvertā kapitāla atlaide, kas ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, ir uzņēmējiem pievilcīgs risinājums, tāpēc sagaidām augstvērtīgus biznesa projektus un veselīgu konkurenci. Tos investīciju projektus, kuri būs saņēmuši LIAA apstiprinājumu un tiks virzīti aizdevuma saņemšanai, tālāk vērtēsim pēc atbilstības un finanšu kritērijiem. Aizdevuma apjoms būs līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām atkarībā no projekta īstenošanas vietas un uzņēmuma lieluma," saka "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Lai saņemtu "Altum" aizdevumu, uzņēmumam jāatbilst vidējo un lielo komersantu statusam, projektam jāatbilst atbalstāmajām nozarēm, projekta īstenošana nevar būt uzsākta pirms atbalsta saņemšanas, kā arī plānotais projekts paredz investīcijas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai. Aizdevums tiks izsniegts kapitāla atlaides apmērā, turklāt citu finansētāju piešķirtā finansējuma apjoms nevarēs būt mazāks par "Altum" aizdevumu. Aizdevuma apjoms būs līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām atkarībā no projekta īstenošanas vietas un uzņēmuma lieluma. Aizdevuma maksimālā summa būs līdz 10 miljoniem eiro.

Izpildot projekta rādītājus, kapitāla atlaidi piemēros trīs daļās par katru pēcuzraudzības gadu. Ja visā pēcuzraudzības laikā katru gadu komersants sasniegs savus noteiktos rādītājus, kapitāla atlaide būs 100% , t.i., visa "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsumma tiks dzēsta.

Detalizēti ar programmu regulējošajiem Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" var iepazīties šeit.