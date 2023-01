Liepājā nodotas ekspluatācijā atjaunotās zvejnieku piestātnes

Liepājas valstspilsētas Būvvalde 24. janvārī pieņēmusi ekspluatācijā izbūvētos zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras objektus abpus Tirdzniecības kanālam, informē Liepājas SEZ pārvalde.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vecās ostmalas pusē rekonstruētas piestātnes Nr. 83, Nr. 85,Nr. 86 un Nr. 87, savukārt Jaunliepājas pusē atjaunotas piestātnes Nr. 71 un Nr. 72, kā arī Atslēdznieku ielas posms. Kopumā sakārtotas piestātnes vairāk nekā 600 metru garumā – apmēram 360 metri no tiem Vecliepājas pusē, savukārt aptuveni 240 metri Jaunliepājā. Tāpat sakārtots Atslēdznieku ielas posms 800 metru garumā, kas nodrošina zivju izkraušanu un zvejnieku transporta kustību uz un no piestātnes. Ostas autoceļa posms ir ieguvis cieto segumu un līdz ar to ostas teritorijā vairs nav koplietošanas autoceļu ar zemes segumu.

Darbus veica SIA "Tilts", ar kuru līgumu Liepājas SEZ pārvalde noslēdza 2021. gada 7. aprīlī par kopējo summu 2 616 525,45 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Tomēr projektu ietekmēja ģeopolitiskā situācija un būvniecības izmaksu sadārdzinājums, kā rezultātā pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma 2022. gada pavasarī uzņēmums neatsāka darbus. Meklējot labāko risinājumu, lai iesākto projektu pabeigtu, Liepājas SEZ pārvalde noslēdza vienošanos ar SIA "Tilts" un darbi tika pabeigti.

Projekta realizācija notika saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākumu "Zvejas ostas un izkraušanas vietas".

Liepājas SEZ pārvaldes īstenotais projekts "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta" ir turpinājums jau līdz šim īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros 2017. gadā rekonstruēja Veco ostmalu posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai. Projekta īstenotās 3. kārtas ietvaros labiekārtoja teritoriju Uliha ielas galā, demontējot padomju laikā celtu noliktavu un izbūvējot stāvlaukumu un zivju izkraušanas vietu kravas automašīnām.