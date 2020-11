Liepājā par 1,2 miljoniem eiro atjaunota jūgendstila dzīvokļu māja

Liepājas parka rajonā ekspluatācijā nodots 1,2 miljonus eiro vērts dzīvokļu projekts "Parka Nams", informē projekta attīstītājs SIA "Dzintaru iela".

Ēka ir jūgendstila arhitektūras paraugs, kas 1992. gadā tika iekļauta vietējās nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu sarakstā, un tās rekonstrukcijā ieguldīti 900 tūkstoši eiro. Namā Dzintara ielā 9 izbūvēti septiņi četristabu dzīvokļi platībā līdz 153 m2.

"Nekustamo īpašumu tirgū ekskluzīvi vēsturiskie projekti ir pieejami ierobežotā daudzumā, tāpēc pieprasījumu neietekmē pat pandēmija. Liepājā "Parka Nams" ir pirmā šāda veida atjaunotā ēka, kas apvieno labu atrašanās vietu un rekonstrukciju tuvu oriģinālam. Augstas klases nekustamo īpašumu projektu nišai ir tendence augt straujāk nekā nozarei kopumā, tomēr priecājamies, ka arī bankas kļūst arvien atvērtākas finansējuma izsniegšanā," komentē projekta attīstītāji.

"Parka Nama" dzīvokļi ir cenu kategorijā, sākot no 165 tūkstošiem eiro. Četru stāvu ēka no citiem jaunajiem projektiem atšķiras ar nelielu dzīvokļu skaitu un to īpašo izvietojumu tā saucamajos pusstāvos, tajā ierīkots lifts, slēgtā pagalmā – autostāvvietas. Teju visi dzīvokļi ir ar āra terasēm un balkoniem, fasādes dzīvokļos nodrošināta iespēja ierīkot kamīnu.

Divu dzīvokļu un kāpņu telpu apdare pabeigta, pārējiem pieciem dzīvokļiem attīstītājs piedāvā individuālu pieeju dzīvokļu apdares pabeigšanā.

Vēsturiskā ēka atrodas Liepājas vasarnīcu kvartālā pie Pludmales parka, kur 20. gadsimta sākumā bagātākie iedzīvotāji cēla vasaras mājas dažādām svinībām un atpūtai. Pirmās liecības par ēku ir no 1926. gada. Tas bija viens no pirmajiem īres namiem apkārtnē, vēsta projekta attīstītājs.

Projekta attīstītājs ir SIA "Dzintaru iela", kas Liepājā īstenojis desmit dzīvojamo māju projektus: "Mēness nams", "Ezermalas nams", "Rietumkrasta nams", "Dzintara nams", "Līvu nams", "Kuršu nams", "Avotu nams", "Jugenda nams", "Torņa nams" un "Rietumu Apartamenti") ar kopumā vairāk nekā 300 dzīvokļiem, no kuriem realizēti visi, izņemot šā gada oktobrī ekspluatācijā nodoto projektu "Rietumu Apartamenti", kur šobrīd pārdota puse no 34 dzīvokļiem.