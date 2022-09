Liepājā par ceturto daļu plāno celt ūdenssaimniecības tarifus

Liepājā no šī gada decembra un no nākamā gada maija plānots palielināt ūdenssaimniecības tarifus, kopumā tiem pieaugot aptuveni par ceturto daļu, liecina SIA "Liepājas ūdens" publicētais tarifu projekts.

"Liepājas ūdens" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniedzis ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kurā no šī gada decembra ūdensapgādes tarifu plānots palielināt no 0,81 līdz 0,98 eiro par kubikmetru (m3) jeb par 21%. No nākamā gada maija šo tarifu plānots pacelt līdz vienam eiro par m3.

Savukārt kanalizācijas tarifu no decembra plānots celt no 1,05 līdz 1,31 eiro par m3 jeb par nepilniem 25%, bet no nākamā gada marta to palielinās līdz 1,35 eiro par m3.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu, teikts uzņēmuma paziņojumā.

"Liepājas ūdens" pieder Liepājas pašvaldībai. Pērn uzņēmums strādājis ar 5 miljonu eiro apgrozījumu un aptuveni 34 000 eiro zaudējumiem, liecina "firmas.lv" informācija.