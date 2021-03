Liepājā sākuši kursēt jaunie zemās grīdas tramvaji

Liepājā pastāvīgi sākuši kursēt pirmie jaunie zemās grīdas tramvaji, sākot arī uzņemt pasažierus, informē Liepājas pilsētas dome.

Jaunie zemās grīdas tramvaji speciāli pēc Liepājas pasūtījuma ražoti Horvātijas rūpnīcā "Končar Electric Vehicles Inc". Viena tramvaja vagona garums ir 20,7 metri, augstums 3,4 metri (bez pantogrāfa) un svars 28 tonnas. Maksimālo ātrumu tramvajs var attīstīt līdz 70 km/h, taču drošības nolūkos pilsētvidē tas ir ieprogrammēts tā, lai ātrums nepārsniegtu atļauto braukšanas ātrumu 50 km/h.

Jaunie tramvaji ir īpaši pielāgoti vieglai iekļūšanai gan vecākiem ar bērnu ratiņiem, gan personām ar kustību traucējumiem. Tramvaja vagoni ir aprīkoti arī ar pasažieru apziņošanas sistēmu, videonovērošanu, gaisa kondicionēšanas iekārtām un biļešu kompostieriem.

Šobrīd Liepāja no Horvātijas koncerna "Končar Electric Vehicles Inc" saņēmusi trīs no sešiem sākotnēji pasūtītajiem jaunajiem tramvajiem, savukārt līgums noslēgts par kopskaitā 12 jaunās paaudzes zemās grīdas vagonu iegādi līdz 2022. gadam, kā arī vēl divu vagonu iegāde tiek plānota nākamajā projekta posmā. Plānots, ka ceturtais jaunais tramvaja vagons Liepāju sasniegs marta nogalē.

"Lursoft" Klientu portfelis ziņo, ka Liepājas pilsētas pašvaldība savu ieguldījumu SIA "Liepājas tramvajs" pamatkapitālā palielinājusi no 4,44 miljoniem eiro līdz 4,83 miljoniem eiro, liecina "Lursoft" izziņas informācija.

Līdz ar informāciju par pamatkapitāla palielināšanu, amatā pārapstiprināta arī SIA "Liepājas tramvajs" vienīgā valdes amatpersona Aigars Puks, kurš valdes locekļa amatu uzņēmumā ieņem jau kopš 2005. gada, bet pirms tam bijis uzņēmuma rīkotājdirektors un direktors.

SIA "Liepājas tramvajs" 2019.gadā apgrozījis 1,75 miljonus eiro un gadu noslēdzis ar 578,68 tūkstošu eiro zaudējumiem. Pēdējo reizi ar peļņu uzņēmums strādājis 2011. gadā.