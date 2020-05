Maizes un konditorejas izstrādājumu ražotājs SIA "Liepkalni" dīkstāves pabalstam pieteicis 37 darbiniekus, teica uzņēmuma īpašnieks ir Dagnis Čākurs.

Pēc viņa sacītā, iespēju robežās uzņēmums turpina ražot arī ārkārtējās situācijas apstākļos, bet dīkstāvei nācies pieteikt 37 cilvēkus, kuri bija nodarbināti uzņēmuma struktūrvienībās, kas ražo specifiskāku sortimentu ar ārkārtējā situācijā kritušos apgrozījumu. Kopējais uzņēmumā nodarbināto skaits ir apmēram 150.

Uzņēmuma pašam piederošās tirdzniecības vietas turpina strādāt arī ārkārtējā situācijā, arī produkcijas piegādes uz Igauniju nav apstājušās - preču plūsma turp turpinājusies visu šo laiku, taču ir piedzīvots apgrozījuma kritums.

Čākurs atturējās prognozēt, vai uzņēmuma darbību kā pozitīvi ietekmēs plānotā robežu atvēršanu starp Baltijas valstīm, ņemot vērā, ka uzņēmumam ir ražotne un veikals Igaunijā, netālu no Pērnavas virzienā uz Rīgu, "Via Baltica'' ceļa malā. Daudz kas ir atkarīgs no pieprasījuma un tā, vai Igaunijas tirgus ekonomiski atdzīvosies vai nē.

"Mūsu apgrozījums atkarīgs arī no cilvēku pirktspējas kopumā. Ražojam maizi un konditorejas izstrādājumus. Līdz ar to mūsu sortimentā ir gan pirmās nepieciešamības preces, gan arī tādi produkti, kuru pārdošanu ietekmē cilvēku vispārējā pirktspēja," viņš pauda, skaidrojot, ka, samazinoties ienākumiem, krītas arī pieprasījums pēc precēm, kas nav pirmās nepieciešamības.

Čākurs teica, ka ārkārtējās situācijas ietekmē krities pieprasījums pēc eksklusīvākām preču grupām, kā piemēram, tortēm vai krēma izstrādājumiem, kas nav pirmās nepieciešamības preces. Tāpat cilvēki mazāk svin svētkus, jo plašākā lokā pulcēties nav ļauts, kas arī varētu būt ietekmējis pieprasījumu. "Liepkalnu" īpašnieks pauda cerību, ka ekonomiskā situācija pakāpeniski uzlabosies un tas pozitīvi ietekmēs pirktspēju. Taču laiks rādīs, kā būs.

Viņš pieļāva, ka Covid-19 ietekmē varētu nākties veikt arī kādas korekcijas uzņēmuma šā gada plānos, bet konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti, un būs atkarīgi no situācijas turpmāk. Vienlaikus viņš apliecināja, ka "Liepkalni" pagaidām ir apņēmības pilni turpināt ražošanu. Ražošanā ieviesti nepieciešamie drošības pasākumi, tostarp pastiprināta dezinfekcija, sociālās distances ievērošana un darbs maiņās tiek plānots tā, lai mazināti saslimšanas riskus.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2018.gadā "Liepkalnu" apgrozījums pieaudzis par 7,8% - līdz 8,104 miljoniem eiro, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 27,6% - līdz 276 048 eiro. Kompānijas 2019.gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.

Kompānija "Liepkalni" reģistrēta 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir 194 682 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Dagnis Čākurs.