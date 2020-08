Lietuva iesniedz Baltkrievijai protesta notu par kodoldegvielas ielādēšanu Astravjecas AES reaktorā

Lietuvas Ārlietu ministrija piektdien, 7. augustā, iesniegusi Baltkrievijai protesta notu, kurā asi nosoda kaimiņvalstī uzsākto kodoldegvielas ielādēšanu Lietuvas robežas tuvumā uzceltās Astravjecas atomelektrostacijas (AES) reaktorā.

Kā teikts notā, Baltkrievija ar šādu rīcību pārkāpusi atklātuma, caurskatāmības un labu kaimiņattiecību principus. Dokumentā norādīts, ka šīs spēkstacijas darbība rada tiešu apdraudējumu Lietuvas nacionālajai drošībai, videi un iedzīvotājiem, ņemot vērā tās atrašanos Lietuvas galvaspilsētas Viļņas tuvumā, neatrisinātās kodoldrošības problēmas un negarantēto būvdarbu procesa drošumu.

Lietuva aicina Baltkrieviju pārtraukt Astravjecas AES iedarbināšanu, iekams nav izpildītas Eiropas Savienības (ES) stresa testu rekomendācijas, un sadarboties ar Eiropas Kodoldrošības regulatoru grupu, Eiropas Komisiju un citām starptautiskajām organizācijām.

"Kodoldrošības standartu un vides prasību ievērošana ir būtiska gan Lietuvai, gan pašai Baltkrievijai. Tā ir ne tikai divpusēja, bet arī reģionāla un ES mēroga problēma, kā to ne vienreiz vien uzsvēruši ES vadītāji. Šajos jautājumos nav vietas kompromisiem, un mēs neskatām iespēju vienoties ar Baltkrieviju," notā uzsvēris Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs.

Lietuva turpinās meklēt kopīgus risinājumus attiecībā uz Baltkrievijas pieļauto pārkāpumu konstatēšanu un trūkumu novēršanu gan Eiropas Savienībā, gan starptautisko konvenciju formātā un citos daudzpusējos formātos, norādījusi Ārlietu ministrija.

Astravjecas AES būvnieks - Krievijas valsts korporācija "Rosatom" - piektdien paziņoja, ka sākusies kodoldegvielas ielādēšana spēkstacijas pirmajā reaktorā, un to paredzēts pabeigt līdz augusta beigām. Pēc tam reaktors darbosies ar 1% jaudas, lai pārbaudītu tā darbību. Kad būs gūts apstiprinājums tam, ka reaktors darbojas atbilstoši projektā paredzētajiem parametriem un drošības noteikumiem, tas tiks iekļauts Baltkrievijas energosistēmā.

Jau ziņots, ka Lietuvas Valsts atomenerģētikas drošības inspekcija (VATESI) ceturtdien saņēma paziņojumu no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA), ka uz Astravjecas AES uzsākta neizmantotas kodoldegvielas kasešu vešana, kuras plānots sākt ielādēt reaktorā. Par to VATESI informējusi arī Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrija.

Kā skaidro inspekcija, kodoldegvielas kasešu ielādēšana ir svarīgs AES pirmā reaktora iedarbināšanas posms, kuram sekos turpmākie soļi - reaktora fiziskā iedarbināšana, tad enerģētiskā pieslēgšana un visbeidzot arī komerciālā izmantošana.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai.

Minska apgalvo, ka spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem, taču Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko iepriekš īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk. Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notikusi negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Plānots, ka Astravjecas AES būs divi reaktori, katrs ar 1200 megavatu jaudu. Otro reaktoru plānots iedarbināt aptuveni gadu pēc pirmā.