Lietuvas eksperti: jaunā piena pārstrādes rūpnīca Igaunijā palielinās konkurenci Baltijā

Latvijas piena ražotāju kooperatīva "Piena ceļš" kopā ar Igaunijas kooperatīvu "E-Piim" kopīgi celtā piena pārstrādes rūpnīca Igaunijā, kas varētu izmaksāt 100 miljonus eiro, saasinās konkurenci Baltijas valstu piena tirgū, bet jaunam spēlētājam ieiešana tirgū nebūs viegla, secinājuši Lietuvas tirgus eksperti.

Savukārt Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumi, kas lielā mērā iepērk pienu no Latvijas un Igaunijas, atzinuši, ka no lielās rūpnīcas nebaidās un uzskata, ka tā beigu beigās palielinās jēlpiena ražošanu Baltijas valstīs.

Lietuvas bankas SEB galvenais ekonomists Tads Povilausks sacījis, ka Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumi apmēram trešdaļu ražošanā izmantotā piena iepērk Latvijā un Igaunijā, tādēļ jauns spēlētājs tirgū palielinās konkurenci tirgū, bet ne tuvāko gadu laikā.

"Protams, šī rūpnīca palielinās konkurenci Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumu vidū," ziņu aģentūrai BNS teica ekonomists. "Tomēr pēdējo 15 gadu vēsture mums mācījusi, ka Lietuvas piena pārstrādātāji ir ļoti spēcīgi gan finansiālā aspektā, gan prasmju un zināšanu aspektā, gan arī zina, kā konkurēt," klāstīja Povilausks.

Lai gan Latvijas un Igaunijas uzņēmumu kopīgie plāni paredz rūpnīcu uzbūvēt līdz 2021.gadam, Povilausks norādīja, ka reālas izmaiņas tirgū būs jūtamas pēc trim līdz četriem gadiem.

Viena no Lietuvā lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem "Rokiškio sūris" vadītājs Daļus Trumpa BNS teicis, ka konkurence Baltijas valstīs šajā sektorā ir liela, tādēļ jauna spēlētāja paradīšanās neko nemainīs, ja nu vienīgi veicinās piena ieguvi.

"Piena rūpniecības attīstību Baltijas valstīs es vērtēju tikai pozitīvi, un jaunu jaudu parādīšanās, es pieļauju, veicinās joprojām reģionā trūkstošā jēlpiena ražošanas pieaugumu. Un konkurentu piena sektorā tāpat ir daudz, tādēļ lielas atšķirības nebūs," viņš paudis.

Arī piena pārstrādes uzņēmuma "Vilkyškiu pienine" vadītājs Gintars Bertašus sacījis, ka no konkurences nebaidās nedz ražošanā, nedz izejvielu iepirkšanā.

"Ja runājam par ražošanu, es patiešām neredzu nekādas problēmas, mēs 80% [saražotā] eksportējam uz vairāk nekā 50 valstīm. Pa visu pasauli sadalās nedaudzi gan mūsu, gan Igaunijas un Latvijas ražotāji, un es neredzu, ka nākotnē šeit gaidāma konkurence. Kooperatīvs "E-Piim" pašlaik pārstrādā 400 tonnu. Cik zināms, jaunajā rūpnīcā plānots pārstrādāt līdz 1000 tonnām. Jā, tām papildu 600 tonnām ir jāatmaksājas, bet tas jau nav nemaz tik daudz," atzina "Vilkyškiu pienine" vadītājs.

Lietuvas "SEB bankas" galvenais ekonomists pieļauj, ka konkurences saasināšanās var novest pie piena iepirkuma cenas pieauguma Latvijā un Igaunijā par vienu vai diviem centiem litrā, bet piena pārstrādātāji prognozē, ka viens uzņēmums situāciju tirgū nemainīs.

Trumpa uzsvēra, ka neviena kompānija nevar maksāt vairāk, kā saņem par savu produkciju, bet tas, cik tā saņem, ir atkarīgs no darba efektivitātes un cenām ārējos tirgos.

Piena un pārtikas rūpniecības konsultāciju kompānijas "clal.it" dati liecina, ka pērn Lietuva visvairāk piena importēja no Latvijas - 307 900 tonnu, no Igaunijas ievestas 140 600 tonnas piena, bet no Polijas - 8300 tūkstoši tonnu.

Jau vēstīts, ka "Piena ceļš" un "E-Piim" biedri vienbalsīgi nobalsojuši par kopīga starpvalstu kooperatīva "E-Piim Societas Cooperativa Europaea Limited" ("SCE E-piim") izveidi pēc Eiropas Savienības (ES) standartiem.

Jaunveidojamā kooperatīva uzdevums būs kopīgas piena savākšanas sistēmas izveide, efektīva piena pārstrāde jaudīgā uzņēmumā un gatavās produkcijas eksports uz pasaules tirgiem ar mērķi palielināt piena iepirkuma cenu līdz ES vidējai.

Jaudīgā piena pārstrādes uzņēmuma būvniecību Igaunijā, Paidē, plānots uzsākt 2019.gadā, bet darbu tas plāno sākt 2021.gadā. Būvniecības finansēšanai ir pieejami līdzekļi no Eiropas Investīcija bankas, vairākām Eiropas komercbankām, kā arī ES fondiem. Viens no rūpnīcas investoriem ir Nīderlandē bāzētais uzņēmums "Interfood B.V.", kas ir viens no pasaulē lielākajiem industriālo piena produktu tirgotājiem.

Ziņots, ka "Piena ceļš" plāno apvienoties ar Igaunijas kooperatīvu "E-Piim" un kopīgi par apmēram 100 miljoniem eiro būvēt piena pārstrādes rūpnīcu Igaunijā, kur pārstrādāt abu kooperatīvu biedru - Latvijas un Igaunijas zemnieku - pienu.

Informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" liecina, ka "Piena ceļš" ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju kopīgi ar Igaunijā reģistrētu kooperatīvo sabiedrību "E-Piim", saplūstot ar Igaunijā jaundibināmo sabiedrību "E-Piim Societas Cooperativa Europaea Limited".

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Piena ceļš" 2018.gadā strādāja ar 18,065 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,3% vairāk nekā gadu iepriekš, un 140 266 eiro peļņu, pretēji zaudējumiem gadu iepriekš.

Piena ražotāju kooperatīvs "Piena ceļš" ir dibināts 2004.gadā. Kooperatīva pamatdarbības veids ir piena, liellopu, teļu un lopbarības graudu iepirkšana un realizācija.

Informācija "E-Piim" mājaslapā liecina, ka kooperatīva īpašnieki ir vairāk nekā simts vietējo piensaimnieku, un tas ir viens no lielākajiem siera un sviesta ražotājiem Igaunijā. Vairāk nekā 120 000 tonnu vietējā svaigpiena ik gadu tiek izmantoti kooperatīva pienotavā, lai ražotu sieru, sviestu un piena pulveri.