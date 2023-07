Lietuvas 'Ignitis grupe' neplāno piedalīties otrajā konkursā par vēja parka Baltijas jūrā izveidi

Lietuvas valsts kontrolētā enerģētikas grupa "Ignitis grupe" neplāno piedalīties izsolē par tiesībām būvēt Lietuvas otro vēja parku Baltijas jūrā, paziņoja grupas preses pārstāvis Pauļus Kalmants.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neoficiāli zināms, ka "Ignitis grupe" ir uzvarējusi pirmajā konkursā par 1,8 miljardus eiro vērta vēja parka ar 700 megavatu (MW) jaudu izveidi Baltijas jūrā. Oficiāli konkursa uzvarētājs tiks paziņots rudenī, kad arī gaidāms konkurss par otrā vēja parka būvniecību.

"Esam sasnieguši savu mērķi, kas noteikts atjaunotajā "Ignitis grupe" stratēģijā, iegūt vienu atkrastes vēja parka projektu Lietuvā, kura komerciāla darbība sāktos līdz 2030.gadam," Kalmants teica ziņu aģentūrai BNS.

"Tādēļ pašlaik mēs neplānojam piedalīties konkursā par otra 700 MW vēja parka izveidi Baltijas jūrā," viņš stāstīja, piebilstot, ka kompānija plāno piedalīties konkursos par vēl viena vēja parka izveidi citā grupas tirgū Baltijas valstīs, Somijā vai Polijā.

"Ignitis grupe" valdes priekšsēdētājs Darjus Maikštēns iepriekš sacīja, ka lēmums par dalību otrajā konkursā, ja uzņēmums uzvarēs pirmajā konkursā, tiks pieņemts, izvērtējot grupas finanšu iespējas.

Lietuvas Valsts enerģētikas regulēšanas padome (VERT) otrdien paziņoja, ka konkursa par tiesībām būvēt Lietuvas pirmo vēja parku Baltijas jūrā uzvarētājs piedāvājis valsts nodevā samaksāt 20 miljonus eiro. Otra pieteikuma iesniedzējs piedāvāja izsoles sākumcenu piecus miljonus eiro.

"Ignitis grupe" konkursa gaitā publiski paziņoja, ka vienu no pieteikumiem tā iesniegusi kopā ar vienu no pasaulē vadošajiem atkrastes vēja parku attīstītājiem "Ocean Winds". Pirmdien uzņēmums paziņoja, ka tas ir piedāvājis 20 miljonu eiro nodevu.

BNS iepriekš, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, ziņoja, ka otru piedāvājumu iesniedza Polijas naftas kompānijas "PKN Orlen" piekrastes vēja attīstītāja "Orlen Neptun" meitasuzņēmums Lietuvā "Orlen Neptunas". Polijas uzņēmuma pārstāvji publiski konkursu nav komentējuši.

VERT norādīja, ka oficiāli konkursa uzvarētājs tiks paziņots tikai pēc tam, kad tiks veikts atbilstības nacionālās drošības interesēm izvērtējums, kas var ilgt apmēram 60 dienu. Gaidāms, ka konkursa uzvarētāju paziņos septembra sākumā.

Konkurss ir par vēja parka ar jaudu 700 MW attīstīšanu Baltijas jūrā. Projekta sākotnējās izmaksas tiek lēstas ap 1,8 miljardiem eiro, un tas jāattīsta bez valsts atbalsta.

Plānots, ka vēja parks, kuram netiks piešķirts valsts atbalsts, atradīsies 36 kilometrus no krasta. To pabeigt paredzēts līdz 2028.gadam, lai nodrošinātu līdz pat ceturtajai daļai no Lietuvas elektrības patēriņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rudenī Lietuva plāno izsludināt iepirkuma konkursu otra vēja parka projektam. Abi vēja parki varētu nodrošināt pusi no Lietuvas pašreizējā elektrības patēriņa.