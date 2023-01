Lietuvas tiesa liek Latvijas 'LGC Cargo' samaksāt 80 tūkstošus eiro Lietuvas 'LTG Infra'

Latvijas dzelzceļa pakalpojumu kompānijai "LGC Cargo" ir jāsamaksā vairāk nekā 80 tūkstoši eiro Lietuvas valsts dzelzceļa kompānijas "Lietuvos geležinkeliai" infrastruktūras meitasuzņēmumam "LTG Infra", nolēmusi Lietuvas Augstākā tiesa, izbeidzot abu uzņēmumu strīdu par dzelzceļa infrastruktūras jaudu izmantošanas parādu.

Tiesa spriedumu nolasīja 19.janvārī.

2021.gada aprīlī Viļņas apgabaltiesa noraidīja "LTG Infra" prasību par parādu ar 8% likmi piedzīt no "LGC Cargo" nepilnus 83 000 eiro, tomēr Apelāciju tiesa gadu vēlāk zemākās instances tiesas spriedumu atcēla. "LGC Cargo" to pārsūdzēja Lietuvas Augstākajā tiesā ar lūgumu atstāt spēkā pirmo - Latvijas uzņēmumam labvēlīgo - spriedumu.

"LTG Infra" un "LGC Cargo" bija parakstījušas līgumu, bet Latvijas uzņēmums 2020.gada sākumā informēja partneri Lietuvā, ka tuvākajā laikā neplāno izmantot tā infrastruktūras jaudas. Tolaik spēkā esošās normas ļāva Latvijas uzņēmumam nemaksāt, ja netiek izmantota infrastruktūra, bet 2020.gada aprīlī tāda iespēja tika atcelta.

Jaunie noteikumi paredz, ka infrastruktūras izmantotājam "LTG Infra" katru mēnesi ir jāmaksā daļa no pieejas publiskajai infrastruktūrai minimālās paketes nodevas, izņemot gadījumu, kad uzņēmums atsakās no sev piešķirtā infrastruktūras izmantošanas apmēra. Lietuvas kompānija uzstāja, ka "LGC Cargo" nav atteikusies no pakalpojuma, tādēļ tai nosūtīts rēķins, kas nav samaksāts.

"LGC Cargo" lielākais īpašnieks ir Latvijas kompānija "Baltic Transit Service", kas netieši saistīts ar Latvijas politiķiem un uzņēmējiem Aināru Šleseru un Andri Šķēli, kā arī ar Krievijas valsts dzelzceļa kompāniju "Rossijskije žeļeznije dorogi" (RŽD). Daļa "LGC Cargo" pieder arī kādam Kipras pilsonim piederošam uzņēmumam "Baltloco".