Lietuvas un Igaunijas kapitāla uzņēmumos Latvijā strādā vairāk nekā 49 tūkstoši darbinieku

Lietuva un Igaunija ik gadu Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos iegulda vienas no lielākajām investīcijām, liecina "Lursoft" apkopotā statistika par ārvalstu ieguldījumiem.

Pēc ieguldīto līdzekļu apjoma Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos Lietuva un Igaunija atrodas TOP 2. un 3. pozīcijā, piekāpjoties vien Zviedrijai, kuras pārstāvji mūsu uzņēmumu pamatkapitālos šobrīd ieguldījuši 4,57 miljardus eiro. No šīs summas lielu daļu (3,88 miljardi eiro) veido ieguldījums AS "Swedbank Baltics" pamatkapitālā.

Vairāk nekā 1miljardu eiro Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos vēl bez Zviedrijas ieguldījusi tikai Lietuva, rāda Lursoft apkopotie statistikas dati. Jānorāda, ka uzkrātais ieguldījumu apjoms 1 miljarda eiro atzīmi sasniedza aizvadītajā gadā, kad akumulētais ieguldījumu apjoms palielinājās vēl par 3,62% jeb 35,79 miljoniem eiro. Pēdējo desmit gadu periodā visstraujākais Lietuvas ieguldījumu apjoma kāpums reģistrēts 2017.gadā, kad uzkrājums auga par 67,07%, jo Lietuvas banka "Snoras" ievērojami palielināja savu ieguldījumu AS "Latvijas Krājbanka".

Trešā daļa no visiem Lietuvas ieguldījumiem (340,67 miljoni eiro) ieguldīti uzņēmumu, kas nodarbojas ar citu monetāro starpniecību, pamatkapitālos. Teju 100 miljoni eiro ieguldīti arī uzņēmumos, kuru pamatnozare ir bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi un holdingkompāniju darbība. Tikmēr pārstāvji no Igaunijas visapjomīgākos ieguldījumus ieguldījuši nekustamo īpašumu nozarē strādājošo uzņēmumu pamatkapitālos (117,28 miljoni eiro) un uzņēmumos, kas ražo sausiņus, cepumus, kūkas un ilgstoši uzglabājamus konditorejas izstrādājumus (100 milj. EUR). Jānorāda, ka praktiski visu igauņu ieguldījumu cepumu nozarē veido viens uzņēmums – 2022. gadā reģistrētais SIA "Orkla Biscuit Production" –, kura pamatkapitālā igauņu Orkla Eesti AS ieguldījusi 100 miljonus eiro.

Sākotnēji uzņēmums reģistrēts ar 10 milj. EUR pamatkapitālu, bet šo teju trīs gadu laikā tas vairākkārt palielināts. Šobrīd SIA "Orkla Biscuit Production" pamatkapitāla apjoma ziņā ir lielākais igauņu uzņēmums Latvijā un tā mērķis ir būt lielākajai cepumu un vafeļu ražotnei Baltijā un Skandināvijā. Plānots, ka no saražotās produkcijas 80% uzņēmums eksportēs, bet pārējā daļa tiks pārdota Latvijā. Pēc ieguldījumu apjoma pamatkapitālā SIA "Orkla Biscuit Production ir lielākais igauņu kapitāla uzņēmums, savukārt lielāko apgrozījumu 2021. gadā uzrādījusi holdingkompānija SIA "Mordor Management". Atšķirībā no Lietuvas kapitāla uzņēmumiem, kur ar visaugstāko apgrozījumu ir dažādas tirdzniecības kompānijas, starp uzņēmumiem ar Igaunijas ieguldījumu pirmās trīs vietas apgrozījumu topā ieņem holdingi.

Foto: Pixabay

SIA "Mordor Management" ir ne tikai lielākais igauņu kapitāla uzņēmums pēc apgrozījuma, bet arī pēc peļņas 2021. gadā, liecina Lursoft informācija. Aizpērn tas apgrozīja 980,89 miljonus eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 148,02 miljonu eiro lielu peļņu. Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA "Mordor Management" norādījis, ka pie rekordlielās peļņas tas ticis pateicoties vienam ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārdošanas darījumam ar mātes uzņēmumu. Lursoft dati rāda, ka SIA "Mordor Management" reģistrēts 2017. gadā, tam nav reģistrētas ne struktūrvienības, ne arī dalība citos uzņēmumos Latvijā. Uzņēmuma vienīgais valdes loceklis un arī patiesais labuma guvējs ir "Bolt" dibinātājs Markus Villigs.

Pēdējos gados Igaunijas ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ik gadu audzis par vairāk nekā 10%, liecina "Lursoft" statistikas dati, savukārt 2019. gadā akumulētais ieguldījumu apjoms audzis pat par 27,22%. Šobrīd igauņu kopējā ieguldījuma apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos sasniedz 887,39 miljonus eiro.

Lielākais Lietuvas kapitāla uzņēmums gan pēc apgrozījuma, gan arī peļņas un darbinieku skaita ir mazumtirgotājs SIA "Maxima Latvija". Ja Latvijas uzņēmumu topā pēc apgrozījuma SIA "Mordor Management" aizpērn ierindojās 4. vietā, tad SIA "Maxima Latvija" – 5.

Lursoft Multi atskaites dati liecina, ka SIA "Maxima Latvija" apgrozījums ik gadu turpina palielinājies, 2021. gadā sasniedzot jau 915,22 miljonus eiro, vienlaikus tirgotāja peļņai aizpagājušajā gadā vairs nav bijis tik straujš kāpums. Ja 2020. gadu tirgotājs noslēdza ar 31,30 miljonu eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas, tad 2021. gadā tā pieauga tikai par nepilniem 2%, sasniedzot 31,89 milj. EUR (2020. gadā tirgotāja peļņa, salīdzinot ar 2019. gadu, palielinājās par 13,85%). 2021. gadā SIA "Maxima Latvija" uzsāka veikalu tīkla pielāgošanu jaunam konceptam. Tas paredz vienotu izkārtojumu un identisku preču sortimentu viena formāta veikalos, lai radītu pircējiem patīkamu iepirkšanās vidi, kurā viegli orientēties. Kopumā, balstoties uz Lursoft izziņas datiem, SIA "Maxima Latvija" šobrīd reģistrētas 187 aktīvas struktūrvienības. Aizpērn uzņēmumā strādāja 7315 darbinieki.

Jānorāda, ka abi SIA "Maxima Latvija" kapitāldaļu turētāji – UAB "Maxim grupe" un UAB "Maxima LT" – mazumtirgotāja pamatkapitālā kopā ieguldījuši 4,9 miljonus eiro. Reģistrētā pamatkapitāla apjoma ziņā starp Lietuvas kapitāla uzņēmumiem SIA "Maxima Latvija" ierindojas vien 41. vietā. Krietni lielāks ir arī "Maxima" interneta veikala pārvaldītāja SIA "Patrika" pamatkapitāls, kurā lietuviešu UAB "Barbora" ieguldījusi 9,2 milj. EUR.