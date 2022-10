Lietuvas uzņēmums 'Mantinga' no koncerna 'Orkla Latvija' nopircis Latvijā bāzēto zīmola 'Pedro' ražošanas uzņēmumu

Lietuvas uzņēmums "Mantinga" no koncerna "Orkla Latvija" iegādājas gatavo maltīšu ražošanas uzņēmumu, kas plašāk pazīstams ar zīmolu "Pedro", informē Lietuvas uzņēmuma pārstāvji.

Kā vēsta uzņēmumā, maizes, uzkodu un saldētu produktu ražotājs "Mantinga" iegādājies Latvijā bāzēto SIA "Fresh Food Production" no koncerna "Orkla Latvija".

"Fresh Food Production" specializējas ātro gatavo maltīšu ražošanā - sviestmaizes, burgeri, panini un citi.

Uzņēmumu grupas "Mantinga" izpilddirektors Mants Agentas norāda, ka "stratēģiskais mērķis augt efektīvi un ilgtspējīgi ir cieši saistīts ar to, ka nolēmām iegādāties uzņēmumu Latvijā. Ar gandrīz 25 gadu pieredzi pārtikas rūpniecībā ceram paplašināties tirgus segmentā, kura popularitāte un pieprasījums jau kādu laiku ir pieaudzis."

Tāpat viņš norāda, ka šovasar sviestmaižu ražošana uzņēmumam ir bijusi īpaši veiksmīga. Tā kā sviestmaizes ir "Fresh Food Production" nozīmīgākais produkts, tad abu rūpnīcu savstarpēji papildinošā darbība ļaus apmierināt patērētāju prasības.

Agentas arī norāda, ka Latvija ir uzņēmuma galvenais eksporta galamērķis - Latvijā nonāk aptuveni 20% no "Mantinga" kopējā eksporta. Lielāko daļu no tā veido saldēti produkti, piemēram, smalkmaizītes, maize, virtuļi, un gandrīz trešdaļa no apjoma - sviestmaizes.

Tāpat Latvijā ir otrs lielākais "Mantinga" ražoto sviestmaižu pārdošanas apjoms, ko pārdod zīmols "Food on foot". Šovasar katru mēnesi saražoti aptuveni divi miljoni sviestmaižu.

"Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons skaidro, ka "svaigās pārtikas ražošana ir augošs bizness, tomēr tirgū dominē privāto preču zīmju produkti. Tirgus specifikas dēļ šis ir vienīgais biznesa virziens, kur "Orkla Latvija" galvenokārt pilda ražotāja funkciju citu preču zīmju produktiem. Svaigās pārtikas ražošana nav mūsu centrālā kompetence, tādēļ tika lemts par šīs daļas biznesa nodošanu attiecīgās kategorijas profesionāļu rokās, lai mēs varam turpināt attīstīt spēcīgus vietējos zīmolus mūsu pamata kompetences jomās."

Vienlaikus "Mantinga" pārstāvji norāda, ka "Fresh Food Production" Rīgā nodarbina 65 darbiniekus. Visi darbinieki saglabās savas pozīcijas un ražošanas aktivitātes turpināsies, nodrošinot kvalitatīvu produkciju klientiem no Latvijas.

Darījuma summa atklāta netiek.

"Mantinga Group" specializējas maizes, uzkodu un saldēto produktu ražošanā. Šobrīd "Mantinga" sortimentā ir vairāk nekā 1000 produktu, kas tiek ražoti 3 ražotnēs un eksportēti uz gandrīz 40 pasaules valstīm.