Lietuvas valdība atļauj avioreisus uz Vāciju un Nīderlandi; lidos arī 'airBaltic'

Lietuvas valdība trešdien nolēma atļaut atsākt koronavīrusa pandēmijas dēļ pārtrauktos tiešos pasažieru avioreisus uz Vāciju un Nīderlandi, līdz ar to uz šīm valstīm no Viļņas varēs atsākt lidot arī Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic".

Lūgumus atļaut sākt lidojumus no Lietuvas uz Vāciju un Nīderlandi iesniegušas "airBaltic" un Ungārijas zemo cenu aviokompānija "Wizz Air", liecina Lietuvas Ārlietu ministrijas sniegtā informācija.

"airBaltic" varēs atsākt reisus no Viļņas uz Berlīni un Amsterdamu, bet "Wizz Air" - no Viļņas uz Dortmundi un Eindhovenu, bet no Kauņas - uz Eindhovenu, valdības sēdē sacīja ārlietu ministrs Lins Linkevičs.

"airBaltic" no Viļņas jau atsākusi reisus uz Rīgu, Tallinu un Oslo.

"airBaltic" auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 503,281 miljons eiro, kas ir par 23,1% vairāk nekā 2018.gadā, taču kompānija cieta zaudējumus 7,729 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Aviokompānija prognozē, ka šogad tās apgrozījums būs mazāks nekā 200 miljoni eiro.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.