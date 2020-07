Lietuviešu 'Utenos trikotažas' Latvijā atvēris pirmo firmas veikalu

Lietuvas tekstilrūpniecības uzņēmums "Utenos trikotažas" Latvijā atvēris pirmo specializēto veikalu. Daugavpilī atvērtajā veikalā tiks pārdoti uzņēmumā radītie un Lietuvā ražotie "Utenos" un "About" preču zīmju apģērbi. Tas ir pirmais uzņēmuma franšīzes veikals ārpus Lietuvas, informē "Utenos trikotažas".

"Utenos trikotažas" ģenerāldirektors Petrs Jašinsks teic, ka Daugavpilī ir izdevies atrast partnerus, kuri iegādājās "Utenos trikotažas" franšīzi. "Līdz šim Utenā, kur darbojas uzņēmuma fabrika un apģērbu veikals, esam sagaidījuši daudz pircēju no Latvijas – mūsu apģērbus Latvijā jau pazīst."

Pēdējos gados "Utenos trikotažas" ir attīstījis franšīzes komplektu – saskaņā ar starptautiskajiem tirgus standartiem atjauninājis preču zīmi, kardināli mainījis veikalu interjera koncepciju, pilnveidojis biznesa modeli un mārketinga pasākumus.

Pēc Jašinska teiktā, "Utenos trikotažas" veikalu tīkla attīstībai franšīzes modelis izvēlēts vairāku iemeslu dēļ – straujākām attīstības iespējām un izmaksu efektivitātei. "Mūsu franšīzes veikalu tīkls Lietuvā konsekventi aug. Ievērojot to, ka lielāko savas produkcijas daļu eksportējam, un galvenie uzņēmuma spēki ir novirzīti uz pasūtījumu ražošanu, franšīzes modelis mums palīdz efektīvi sadalīt resursus un nodrošināt ilgtspējīgu veikalu tīkla attīstību," papildina Jašinsks.

Pašlaik Lietuvā darbojas 18 "Utenos trikotažas" firmas veikali, lielākā daļa no tiem strādā uz franšīzes līguma pamata.

"Utenos trikotažas" veic ražošanu pēc pasūtījumiem un pārvalda divas mazumtirdzniecības preču zīmes – "Utenos" un "About". Preču zīme "About" attīsta "About Baltic Underwear" un "About The Sensology of Wear" līnijas. "Utenos trikotažas" pieder arī uzņēmumi "Šatrija", "Gotija" un "Mrija" (Ukraina). 92,31% "Utenos trikotažas" akciju paketes pārvalda "SBA" grupa.

"SBA" grupa ir viens no lielākajām koncerniem Lietuvā. Bez tekstilizstrādājumiem tā darbojas mēbeļu ražošanas un nekustamo īpašumu nozarēs. "SBA" mēbeļu ražošanas jomā pieder mīksto mēbeļu ražotājs "Kauno baldai", kā arī "SBA baldų kompanija", kas pārvalda piecus ražošanas uzņēmumus: "Klaipėdos baldai", "Šilutės baldai", "Germanika", "Visagino linija", "Mebelain". SBA pieder arī nekustamo īpašumu inovāciju uzņēmums "Urban Inventors", kas attīsta biznesa ieleju "Green Hall" Viļņā un "BLC" biznesa centru Kauņā, kā arī investīciju uzņēmums "Capitalica Asset Management", kas Kauņā pārvalda biznesa centru "Kauno Dokas", Viļņā – "135" un kurš attīstīs biroju kompleksu "Verde" Rīgā, Skanstes apkaimē.

SBA pērn iegādājās robotikas risinājumu uzņēmumu "Robotex" un nodibināja uzņēmumu "SBA Modular", kur paredzēts ražot moduļu daudzstāvu namus. "SBA" grupā strādā apmēram 5000 cilvēku.