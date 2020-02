2016. gada 24. jūnija rīts joprojām spilgtā atmiņā ir Lielbritānijā dzīvojošajam uzņēmējam Arnim Krasovskim. “Aizgāju gulēt uz pozitīvas nots, bet tad pamodos četros naktī un ielūkojos telefonā. Pēc diennakts biju šokā. Likās, visam ir beigas,” saka Arnis. Tonakt viņš uzzināja, ka, pretēji iepriekš izteiktajām prognozēm, briti referendumā nobalsojuši par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (ES). Tā bija lēmis arī vairākums balsotāju Velinboro, kur dzīvo Arnis ar ģimeni. Viņa bažas bija par to, kā šis lēmums atsauksies uz Arņa Anglijā veidoto medicīnas tūrisma biznesu, kas lielā mērā atkarīgs no tā dēvētās ES Pārrobežu direktīvas.

Tagad pagājuši vairāk nekā trīsarpus gadi, un pirms nedēļas Lielbritānija pameta ES. Tiesa, klientu skaita ziņā tieši pēdējais gads "Medrefund" bijis izteikti labs. Pirms katra iespējamā "Brexit" datuma cilvēki sarosījās. Par konkrētiem skaitļiem Arnis neizsakās, bet 2013. gadā dibinātais uzņēmums vērtējams kā neliels arī pēc Latvijas standartiem. Kopā tas līdz šim apkalpojis aptuveni 1500 klientu, 400 no tiem pērn.

"Piemēram, mums pagājušā gada martā bija ļoti daudz cilvēku. Mums bija viena kliente, kurai bija ārvalstī operācija 27. martā, un viņa jau kārtoja visus dokumentus, lai līdz 29. martam būtu izrakstīta no hospitāļa. Tad mēs viņai zvanījām: "Nē, nē, vari palikt vēl vienu dienu, nomierinies, viss kārtībā!" Ļoti daudzi gribēja saņemt pakalpojumus martā. Novembrī arī aizgāja "boom!" uz augšu. Tagad, janvāra sākumā, ļoti daudzi brauca operēties. Varbūt mēs kaut ko zaudējām, bet pieaugumu mēs redzam visu laiku," saka Arnis.

Būtiski, ka referenduma par "Brexit" laikā, 2016. gadā, Arnim piederošais "Medrefund Ltd" bija tikko "atspēries", bija sasniegts svarīgākais – iegūta klientu uzticība un klientu loks. "Biznesam bija pirmā elpa, viss sākās, un man likās (pēc "Brexit" – red.) – nu ir klāt beigas. Bet tad es sev iestāstīju: Arni, tev ir vēl vismaz divi gadi, tu vienkārši strādā," viņš atceras.

Iemesli, kādēļ klienti izvēlas ārstēšanos ārpus Apvienotās Karalistes ir vairāki: salīdzinoši ilgs gaidīšanas laiks uz daudziem medicīnas pakalpojumiem, arī mēdz būt neuzticība vietējiem ārstiem un reizēm nepienācīga diagnostika. Arņa vadītais uzņēmums palīdz klientiem atrast ārstēšanās iespējas klīnikās ārvalstīs un nokārtot visus nepieciešamos dokumentus.