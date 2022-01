Likvidēta ēdināšanas sektorā strādājošā 'Čilija Pizza'

Vakar, 25.janvārī, likvidēts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums SIA "Čilija Pizza", ziņo "Lursoft" Klientu portfelis. Uzņēmumam iepriekš piederēja vairākas picērijas visā Rīgā, kā pēdējās struktūrvienības SIA "Čilija Pizza" 2020. gadā no reģistra izslēgusi picērijas tirdzniecības centros "Alfa", "Spice Home" un "Origo".

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka SIA "Čilija Pizza" ilgstoši bija reģistrēti nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro ("Lursoft" publicē informāciju par parādiem, kas pārsniedz 150 eiro). Vēl šomēnes picēriju tīkla īpašnieka nodokļu parāds pārsniedza 850 tūkstošus eiro.

Jānorāda, ka 2020. gada februārī SIA "Čilija Pizza" tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kas izbeigts maijā, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis kreditoru vairākums. Tā paša gada novembrī pasludināta SIA "Čilija Pizza" maksātnespēja, taču tā izbeigta jau pēc nepilna mēneša, jo izpildīts kreditoru prasījumu segšanas plāns.

Vēl 2020. gada aprīlī VID bija izmaksājis atlīdzību dīkstāvē esošajiem SIA "Čilija Pizza" darbiniekiem, kā arī atbalstījis uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku.

Likvidētā SIA "Čilija Pizza" vienīgais kapitāldaļu turētājs bija lietuviešu UAB "Čili Holdings", kas 2018.gadā Latvijā reģistrējis arī SIA "Čili Take Away". Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, arī šis uzņēmums uzkrājis nodokļu parādu. Pērn novembrī, balstoties uz Uzņēmumu reģistra notāra lēmumu, izbeigta SIA "Čili Take Away"darbība, savukārt šogad janvāra sākumā uzsākts SIA "Čili Take Away" likvidācijas process.