Likvidētas jau 253 ārvalstu komersantu filiāles, kuras nebija atklājušas patiesos labuma guvējus

Šogad likvidētas jau 253 ārvalstu komersantu filiāles, kuras nebija atklājušas savus patiesos labuma guvējus, informē "Lursoft".

Aizvadītā gada jūlijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredzēja pienākumu arī Latvijā reģistrētajām ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām atklāt savus patiesos labuma guvējus. Grozījumi paredzēja, ka ārvalstu uzņēmumiem tiek dots laiks līdz š.g. 1.janvārim, lai informētu Uzņēmumu reģistru par to patiesajiem labuma guvējiem, pretējā gadījumā filiāle vai pārstāvniecība var tikt izslēgta no reģistra.

"Lursoft" apkopotie dati liecināja, ka pagājušā gada decembra sākumā Latvijā bija reģistrētas 676 ārvalstu komersantu filiāles, bet no tām patiesos labuma guvējus bija atklājuši tikai 10%.

Lai gan īsu brīdi pirms aizvadītā gada beigām, kā arī šī gada pirmajos mēnešos sasparojušies un reģistrējuši informāciju, "Lursoft" dati liecina, ka Uzņēmumu reģistrs šogad no reģistra izslēdzis jau 253 ārvalstu komersantu filiāles, kuras nebija sniegušas nepieciešamās ziņas. "Lursoft Klientu Portfelis" jau ziņoja, ka 1.martā vienas dienas laikā likvidētas 242 ārvalstu komersantu filiāles, kas nebija atklājušas savus patiesos labuma guvējus. Salīdzināšanai – pērn visa gada laikā likvidētas vien 40 ārvalstu komersantu filiāles.

Salīdzinot ar aizvadītā gada decembri, situācija ar ārvalstu komersantu filiāļu patieso labuma guvēju atklāšanu ir uzlabojusies – šādu informāciju snieguši 53,36% filiāļu. "Lursoft" norāda, ka puse no visām filiālēm informāciju par patiesajiem labuma guvējiem iesniegušas šajā gadā, dažas – vien šomēnes.

Šobrīd Latvijā reģistrēta 431 ārvalstu komersantu filiāle. No tām vairākums – 353 filiāles – reģistrētas Rīgā, vēl 56 Pierīgā, savukārt reģionos to skaits ir salīdzinoši mazs – Kurzemē 9, Vidzemē 7, bet Zemgalē un Latgalē katrā pa 3 ārvalstu komersantu filiālēm.

"Lursoft" pētījums atklāj, ka daļa no ārvalstu komersantu filiālēm, kuras līdz šim nav sniegušas informāciju par saviem patiesajiem labuma guvējiem, 2019.gadā nav nodarbinājušas nevienu darbinieku. Tāda ir teju trešā daļa no visām ārvalstu komersantu filiālēm bez informācijas par patiesajiem labuma guvējiem.

Tikmēr pārējās ārvalstu komersantu filiāles, kuras aizvien nav sniegušas likumā prasīto informāciju, aizpērn kopā ar darba vietām nodrošinājušas 2,8 tūkstošus darbinieku. Lielākais darba devējs to skaitā ir "Accenture" Latvijas filiāle, kas darbinieku skaita ziņā ir arī lielākā Latvijā reģistrētā ārvalstu komersanta filiāle. Somu "Accenture" Oy filiāle Latvijā reģistrēta 2002.gadā. Aizpagājušajā gadā uzņēmuma Latvijas filiāle nodokļos samaksājusi 24,53 milj. eiro, vidējām iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uz vienu darbinieku esot augstākām nekā nozarē vidēji.

Otrs lielākais darba devējs ārvalstu komersantu filiāļu vidū 2019.gadā, kas aizvien nav atklājis savus patiesos labuma guvējus, ir Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes Federālās budžeta valsts iestādes "Atveseļošanas kompleksa "BOR"" filiāle, sanatorija "Jantarnij Bereg". Aizpagājušajā gadā sanatorijā strādājuši 174 darbinieki. Šobrīd, pēc "Lursoft" izziņā pieejamās informācijas, tai uzkrāts 49,4 tūkst. eiro liels nodokļu parāds. Šogad gan janvārī, gan februārī VID atbalstījis sanatorijas nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku. Sanatorijas interneta mājas lapā teikts, ka šobrīd tās telpās tiek veikts kapitālais remonts, tāpēc viesi netiek uzņemti, taču tiek prognozēts, ka sanatorija darbu atsāks š.g. jūnijā.

"Lursoft" izpētījis, ka kopskaitā 8 ārvalstu komersantu filiālēm, kas nav sniegušas informāciju par patiesajiem labuma guvējiem, šobrīd ir reģistrēti nodrošinājumi. Šīm filiālēm marta vidū reģistrēti nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro. Lielākais parādnieks to vidū ir pārtikas produktu, dzērienu un tabakas vairumtirgotājs – kompānijas "Duty Free Trading LLP" filiāle Latvijā. Šobrīd tā parāds pārsniedz jau 2 milj. eiro, tāpēc jau pērn oktobrī VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde pieņēmusi lēmumu par filiāles saimnieciskās darbības apturēšanu.

Lielākās ārvalstu komersantu filiāles Latvijā pēc darbinieku skaita 2019.gadā:

"Accenture" Latvijas filiāle: 1614 darbinieki (nav reģistrēta informācija par patiesajiem labuma guvējiem);

"Luminor Bank" AS Latvijas filiāle: 976 darbinieki (informācija par patiesajiem labuma guvējiem reģistrēta 10.09.2020.);

"Skandinaviska Enskilda Banken" AB Rīgas filiāle: 718 darbinieki (informācija par patiesajiem labuma guvējiem reģistrēta 01.02.2021.)

"SOL Baltics" OU Latvijas filiāle: 468 darbinieki (informācija par patiesajiem labuma guvējiem reģistrēta 07.09.2020.);

"DNB Bank" ASA Latvijas filiāle: 335 darbinieki (informācija par patiesajiem labuma guvējiem reģistrēta 05.01.2021.)

Nozaru spektrs, kuru pārstāv ārvalstu komersantu filiāles, kuras vēl nav atklājušas savus patiesos labuma guvējus, ir ļoti plašs. To vidū ietilpst gan mazumtirdzniecībā, gan arhitektūras pakalpojumu, kravu pārvadājumu, tūroperatoru nozarēs strādājošu uzņēmumu filiāles Latvijā. 5% no visām ārvalstu komersantu filiālēm nodarbojas ar datorprogrammēšanu. Lielākā šajā nozarē strādājošā ārvalstu komersantu filiāle ir jau iepriekšminētā "Accenture", savukārt savus patiesos labuma guvējus līdz šim nav atklājusi arī "Evry Card Services" Baltijas filiāle (27 darbinieki 2019.gadā), "Sorq Limited" Baltijas filiāle (20 darbinieki) u.c. datorprogrammēšanas nozarē strādājošas ārvalstu komersantu filiāles.

"Lursoft" izpētījis, ka 28,07% no visām Latvijā reģistrētajām ārvalstu komersantu filiālēm pieder uzņēmumiem no Igaunijas. No 121 igauņu uzņēmumu Latvijas filiāles patiesos labuma guvējus līdz šim vēl nav atklājušas 46. Kopumā šobrīd Latvijā reģistrētas filiāles uzņēmumiem no 40 dažādām valstīm. Līdztekus Eiropas valstīm, kas Latvijā pārstāvētas ar lielāku skaitu ārvalstu komersantu filiāļu, to vidū atrodamas arī Izraēla, Japāna, Kanāda u.c. tālākas valstis.

Viena no pirmajām ārvalstu komersantu filiālēm, kas pēc izmaiņām likumā reģistrējusi informāciju par patiesajiem labuma guvējiem, ir "Telia Forsakring" AB filiāle Latvijā. Informāciju, ka komersanta patieso labuma guvēju nav iespējams noskaidrot, filiāle reģistrējusi jau aizvadītā gada 20.jūlijā. "Telia Forsakring" filiāli Latvijā reģistrējis 2018.gada novembrī, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju filiāles darbībai apdrošināšanas sektorā tā saņēmusi 2019.gada 8.janvārī.

"Lursoft" izpētījis, ka pirmajā mēnesī pēc likuma izmaiņu stāšanās spēkā, kas nosaka, ka arī ārvalstu komersantu filiālēm jāreģistrē informācija par patiesajiem labuma guvējiem, to izdarījušas piecas filiāles. Viena no pirmajām jau aizvadītā gada jūlijā informāciju par patiesajiem labuma guvējiem sniegusi arī "Edurio" LTD filiāle Latvijā. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka, lai gan "Edurio" LTD reģistrēts Londonā, Lielbritānijā, tā patiesie labuma guvēji ir latvieši Ernests Jenavs un Jānis Strods. Abi kopīgi kā patiesie labuma guvēji reģistrēti arī SIA "Edurio", savukārt Ernests Jenavs ir patiesais labuma guvējs vēl trīs uzņēmumos – SIA "CS Invest", SIA "Cunning Solutions" un SIA "Lauku investīcijas".

"Lursoft" norāda, ka "Edurio" LTD filiāle nebūt nav vienīgā, kuras patiesie labuma guvēji ir no Latvijas. Tāda ir arī Igaunijas "myFusion" OU Latvijas filiāle, kuras patiesais labuma guvējs ir Aleksandrs Baranovskis, Igaunijas "Lenstream" filiāle (patiesais labuma guvējs – Toms Šrāders) u.c.

Dati apkopoti 2021.gada 17. martā.