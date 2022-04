Likvidēto uzņēmumu joprojām vairāk par jaunreģistrēto

Šī gada pirmajos trīs mēnešos reģistrēti 2220 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 3178, liecina "Lursoft" apkopotie dati, kas nozīmē, ka saglabājusies iepriekšējo gadu negatīvā tendence samazināties kopējam uzņēmumu skaitam.

Aizvadītajā mēnesī reģistrēto jauno uzņēmumu skaits bijis mazāks nekā 2021. vai 2020.gadā. 2020.gada martā reģistrēti 827 jauni uzņēmumi, pagājušā gada martā 1032, bet šogad attiecīgajā periodā – 773. Vienlaikus jānorāda, ka tas ir lielākais viena mēneša laikā reģistrēto uzņēmumu skaits līdz šim šogad.

No visiem aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem teju 92% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet vēl nepilni 6% – individuālie komersanti. Martā arī reģistrētas 10 jaunas zemnieku saimniecības, 5 ārvalstu komersantu filiāles, 2 pilnsabiedrības, arī viens individuālais uzņēmums un komandītsabiedrība.

Puse no visām SIA – mazkapitāla

"Lursoft" apkopotā informācija par šī gada martā reģistrētajiem uzņēmumiem liecina, ka 51,5% no visiem jaunajiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā, vēl 13,3% Pierīgā. Vismazākā jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte aizvadītajā mēnesī fiksēta Latgalē, kur reģistrēti 7,6% no visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem martā, savukārt Zemgalē – 7,8%.

Arī aizvadītajā mēnesī saglabājusies tendence, ka vairāk nekā pusei (56,6%) no visām jaunreģistrētajām SIA pamatkapitāla apjoms nesasniedz 2800 eiro. Nedaudz vairāk nekā piektajai daļai (21,4%) no visām šī gada martā reģistrētajām SIA pamatkapitāla apmērs ir mazāks par 10 eiro.

Atšķirībā no citiem mēnešiem, martā nav reģistrēts neviens jauns uzņēmums ar pamatkapitālu, kas sasniegtu vismaz 1 milj. eiro robežu, kā rezultātā arī kopējais aizvadītajā mēnesī reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls ir trīs reizes mazāks nekā gadu iepriekš.

Pērn martā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls bija 15 milj. eiro, bet šogad attiecīgajā periodā – 4,68 milj. eiro.

Lielākais – Aizkraukles novadā

Lielāko uzņēmumu martā reģistrējis AS "Energokapital", dibinot SIA "Aizkraukles ESO", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 700 tūkst. eiro. Aizkrauklē reģistrētā uzņēmuma informācijā norādīts, ka tā patieso labuma guvēju nav iespējams noskaidrot. AS "Energokapital" ir riska kapitāla fonds, kas galvenokārt nodarbojas ar enerģētikas projektu attīstīšanu Latvijā. Papildu tam tas nodarbojas arī ar grupā ietilpstošo uzņēmumu pārvaldi. Pēc "Lursoft" pieejamajiem datiem, martā reģistrētais SIA "Aizkraukles ESO" šobrīd ir vienīgais AS "Energokapital" piederošais uzņēmums. Savulaik AS "Energokapital" bijis kapitāldaļu turētājs tādos uzņēmumos kā SIA "SM Energo", SIA "Preiļu siltums", SIA "Seces koks" u.c. Par jaunreģistrētā SIA "Aizkraukles ESO" vienīgo amatpersonu iecelts AS "Energokapital" vadītājs Mārtiņš Reinsons.

Martā vienlaikus divus jaunus uzņēmumus reģistrējis lietuviešu UAB "Ignitis renewables". Pēc tam, kad lietuviešu uzņēmums šogad februārī reģistrēja SIA "Ignitis renewables Latvia" (2 milj. eiro pamatkapitāls), aizvadītajā mēnesī tas reģistrējis vēl divas kapitālsabiedrības – SIA "IGN RES DEV1" un SIA "IGN RES DEV2". Abu uzņēmumu reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls veido 500 tūkst. eiro. Par abu UAB "Ignitis renewables" jaunreģistrēto uzņēmumu vadītāju iecelta Erika Ščiogoleva, kurai februārī uzticēts vadīt arī SIA "Ignitis renewables Latvia".

Bez SIA "IGN RES DEV1" un SIA "IGN RES DEV2 ārvalstu ieguldījumi pamatkapitālā pagājušajā mēnesī reģistrēti vēl 110 uzņēmumiem. Balstoties uz "Lursoft" statistikas datiem, martā uzkrātais ārvalstu tiešo ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos samazinājies par 7,36 milj. eiro, sarūkot līdz 11,38 miljardiem eiro.

Visbiežāk jaunus uzņēmumus pagājušajā mēnesī Latvijā reģistrējušas personas no Krievijas, Lietuvas un Igaunijas. Jānorāda, ka septiņus jaunus uzņēmumus martā Latvijā reģistrējuši arī Ukrainas valstpiederīgie. Kopējais uzkrāto līdzekļu apjoms, kuru Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījušas personas no Ukrainas, šī gada pirmajos trīs mēnešos sarucis par nepilniem 10 milj. eiro, samazinoties līdz 107,12 milj. eiro. Jāpiebilst, ka februārī Ukrainas valstspiederīgie Latvijā reģistrēja divus jaunus uzņēmumus, bet janvārī – sešus.

Pusei – pirmais uzņēmums

Starp martā reģistrētajiem lielākajiem uzņēmumiem ierindojas arī SIA "B93", kura patiesā labuma guvēja ir Amela Al-Asbahi, un SIA "OT-OK" Mārupes novadā.

"Lursoft" izziņa rāda, ka SIA "OT-OK" vienīgā kapitāldaļu turētāja ir Olga Kerimova, kurai šis ir pirmais uzņēmums. Jānorāda, ka pusē gadījumu no visām martā reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, tā kapitāldaļu turētājam tas bijis pirmais līdz šim reģistrētais uzņēmums.

TOP 10 lielākie 2022.gada martā reģistrētie uzņēmumi:

1. SIA "Aizkraukles ESO": 700 tūkst. eiro;

2. SIA "IGN RES DEV1": 500 tūkst. eiro;

3. SIA "IGN RES DEV2": 500 tūkst. eiro;

4. SIA "B93": 450 tūkst. eiro;

5. SIA "OT-OK": 170 tūkst. eiro;

6. SIA "Dzirnavu pagalms": 160 tūkst. eiro;

7. SIA "Hardenberg Apartments": 153,50 tūkst. eiro;

8. SIA "KNVP LV 5": 140 tūkst. eiro;

9. SIA "BSRS": 117,39 tūkst. eiro;

10. SIA "Komētforts": 106,40 tūkst. eiro.