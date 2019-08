Likvidēts uzņēmums 'Postmaster' – kādreizējais 'Abonēšanas centrs Diena'

Ceturtdien, 22. augustā, likvidēts uzņēmums SIA "Postmaster", kas iepriekš strādāja ar nosaukumu "Abonēšanas centrs Diena", liecina "Lursoft" publicētā informācija.

Uzņēmums tika dibināts 2005. gadā ar nosaukumu SIA "Abonēšanas centrs Diena", to atdalot no toreizējā mediju koncerna AS "Diena". 2014. gadā novembrī mainījās uzņēmuma īpašnieki, un tā paša gada decembrī tas mainīja nosaukumu uz "Abonēšanas un piegādes centrs ACD".

Savukārt kopš 2017. gada jūnija uzņēmuma vienīgais īpašnieks bija Baltkrievijas pilsonis Vadzims Krivitskis un kompānija pārtapa par SIA "Postmaster".

Pēc "Firmas.lv" datiem, 2015. gadā "Postmaster" strādāja ar 1,106 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 13,7% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi pieauga 2,6 reizes – līdz 64 809 eiro. Kompānijas turpmāko gadu finanšu rezultāti nav publiskoti.

Jau vēstīts, ka šogad janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome pārtrauca "Postmaster" darbību un izslēdza to no pasta pakalpojumu sniedzēju reģistra.

"Postmaster" pamatdarbība bija abonēto periodisko preses izdevumu piegāde un izplatīšana, vēstuļu korespondences, tostarp tiešā mārketinga sūtījumu, piegāde, un kurjeru pakalpojumi.