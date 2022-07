Linda Matisone pamet 'Lauma Lingerie' vadītājas amatu, lai dotos politikā

"Esmu izlēmusi uz laiku pārtraukt darbošanos uzņēmējdarbībā un noslēdzu 17 gadus ilgušo darbu AS "Lauma Lingerie" valdē kā vienīgā valdes locekle," savā profilā vietnē "Facebook" informējusi apakšveļas ražotāja AS "Lauma Lingerie" valdes priekšsēdētāja Linda Matisone.

"Paldies visām "Lauma Lingerie" klientēm vairāk nekā 30 valstīs visā plašajā pasaulē - jūs esat vislabākās! Lai mums visiem skaista vasara! Turpinājums sekos pavisam drīz!" viņa raksta.

Portāls "liepajniekiem.lv" vēsta, ka lēmums atstāt amatu nav radies pēkšņi – par to Matisone AS "Lauma Lingerie" akcionāriem paziņojusi jau aprīlī. Nesen viņa saņēmusi piedāvājumu rudenī startēt Saeimas vēlēšanās, kuram arī piekritusi. Matisone būs viena no Apvienotā saraksta kandidātēm.

"Lauma Lingerie" akcionāri viņai piedāvājuši pēc pauzes uzņēmuma vadībā atgriezties. "Es to izvērtēšu, taču tagad kopā ar ģimeni atpūtīšos, un tad jau rudenī redzēs, kā būs tālāk."

Turpmāk "Lauma Lingerie" vadītājas pienākumus pildīs uzņēmuma finanšu direktore Lita Laugale.