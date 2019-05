Linkaits izsaka neuzticību 'Latvijas dzelzceļa' vadībai

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) izteicis neuzticību AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes priekšsēdētājam Edvīnam Bērziņam un diviem valdes locekļiem – Aivaram Strakšas un Ainim Stūrmanim, un rosinās uzņēmuma padomi viņus atstādināt no amata, otrdien, 7. maijā, pastāstīja ministrs.

Linkaits sacīja, ka otrdien, 7. maijā, ticies ar LDz vadību un dalījies savos iespaidos par uzņēmuma darbību. Viņš informēja, ka, pēc uzņēmuma darbības izvērtējuma, secināts, ka uzņēmumā notiek potenciāla korupcija un shēmošana. Satiksmes ministrija (SM) attiecīgo informāciju iesniegusi arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB).

Galvenie pārmetumi saistīti ar iespējamu konkurences kropļošanu, kas draud ar smagām sekām gan LDz, gan Latvijas valstij. Ministra rīcībā nonākusi informācija arī par iespējami koruptīviem darījumiem. Tāpat konstatēti vairāki finansiāli apjomīgi saimnieciskie darījumi, to skaitā mārketinga un reklāmas līgumi vairāku miljonu eiro vērtībā, kas liek domāt, ka valde nav rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

Tuvākajā laikā tiks sasaukta LDz padomes sēde, kurā tiks lemts par valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu atstādināšanu un pagaidu valdes iecelšanu. Lai nodrošinātu darba nepārtrauktību, amatu saglabās LDz viceprezidents Ēriks Šmuksts. Pagaidu valdes locekļi tiks piesaistīti no profesionāļu vides, un tie tiks nosaukti pēc LDz padomes sēdes.

Viens no valdības deklarācijas uzdevumiem ir LDz biznesa modeļa maiņa. Lai to īstenotu, uz trīs valdes locekļu vietām tiks rīkots konkurss, piesaistot profesionāļus no starptautiskās vides.

"Pirmais iespaids ir, ka daudzas lietas tiek darītas necaurspīdīgi, kas dod iespēju dažādām shēmām un koruptīvām darbībām," pauda ministrs.

Informācija ir nodota LDz padomei, kas nākamnedēļ sanāks uz sēdi un "tālāk tas ir padomes kompetences jautājums izlemt par valdes locekļu darba turpināšanu vai neturpinašānu", pauda Linkaits.

LDz statūti nosaka, ka LDz valdē ir četri valdes locekļi, kuri tiek ievēlēti uz pieciem gadiem. Šobrīd LDz valdē strādā arī Ēriks Šmuksts. Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka LDz valdē darbu varēšot turpināt tikai Šmuksts.

Bērziņš kopš 2011. gada ir LDz valdes loceklis, bet kopš 2016.gada – valdes priekšsēdētājs. Viņa pilnvaru termiņš LDz bija plānots līdz 2021. gada 24. februārim. Viņš patlaban ir arī dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" koordinējošā kopuzņēmuma AS "RB Rail" padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Strakšas ir LDz valdes loceklis kopš 2005. gada un viņa pilnvaru termiņš noslēdzas 2022. gada 28. augustā. Šmuksts ir LDz valdē kopš 2008. gada un viņa pilnvaru termiņš noslēdzas 2022. gada 1. decembrī. Savukārt Stūrmanis LDz valdes loceklis ir kopš 2016. gada un viņa pilnvaru termiņš ir līdz 2021. gada 17. jūlijam.

"Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitassabiedrības – "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, "LDZ Cargo", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums "LDZ infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums "LDZ ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums "LDZ apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums "LDZ loģistika".