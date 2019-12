Linkaits saskata ASV sankciju sarakstā iekļauto personu intereses arī Rīgas brīvostā

ASV Finanšu ministrijas tā saucamajā Magņitska sarakstā iekļautajām personām ir noteiktas intereses arī Rīgas brīvostā, tāpēc konceptuāls lēmums pieņemts arī par Rīgas ostas pārņemšanu valsts pārvaldībā, trešdien LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Satiksmes ministrs uzsvēra, ka lēmumi attiecībā par Rīgas un Ventspils ostām nav atraujami viens no otra. Patlaban ASV sankciju sarakstā iekļauta Ventspils brīvostas pārvalde, līdz ar to jāglābj situācija, lai ostās strādājošajiem varētu samaksāt darba algu, osta varētu funkcionēt. "Nevēlamies, lai tāda situācija attīstītos arī Rīgā. Ir pamats nojaust, ka arī Rīgas ostā viss nav tik balti un pūkaini, kā izskatās no malas," sacīja Linkaits. Līdz ar to valdība rīkojusies preventīvi, lai lielākajā ostā valstī situācija neatkārtotos.

Vaicāts par indikatoriem, ka arī Rīgas ostai varētu draudēt iekļaušana sankciju sarakstā, Linkaits norādīja, ka patlaban nevēlas ieslīgt detaļās, taču piebilda, ka ASV sankciju sarakstā minētajām personām ir noteiktas intereses arī Rīgas brīvostā. Viņš gan neprecizēja, vai runa ir par fiziskām vai juridiskām personām. Tomēr, lai nepieļautu situācijas atkārtošanos, nepieciešams skaidri un asi parādīt, ka valsts aizsargā savas ostas, pauda ministrs.

Ministrs atzina, ka teorētiski lēmumi, kas pieņemti attiecībā uz Rīgas un Ventspils ostām, var būt atgriezeniski, taču jāskatās, kā situācija attīstīsies. Patlaban tiek darīts viss iespējamais, lai ostas darbinieki saņemtu algu. Konkrētāk par tālāko darbību būs zināms pēc šodienas valdības sēdes, precizēja Linkaits.

Viņš arī piekrita, ka Klaipēdas osta jau skatās uz iespēju pārņemt daļu Ventspils ostas kravu. "Visi skatās un gaida, kad mēs paklupsim, un uz daļu, ko varēs paņemt," noteica ministrs, piebilstot, ka nozarē valda konkurence. Ventspils ostas kravas tehniski var paņemt arī Rīgas osta, tāpēc vēl jo būtiskāk ir nepieļaut Rīgas brīvostas iekļaušanu sankciju sarakstā.

Jau ziņots, ka ASV Valsts kases finanšu kontroles birojs (OFAC) pirmdien, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp pret Lembergu.

OFAC nosauc četras struktūras, kuras pieder Lembergam vai atrodas viņa kontrolē. Tās ir Ventspils Brīvostas pārvalde, kā arī trīs biedrības – Ventspils Attīstības aģentūra, Biznesa attīstības asociācija un Latvijas Tranzīta biznesa asociācija.

OFAC izdevusi Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas nosaka, ka 30 dienu laikā ir jāpārtrauc sadarbība ar sankciju sarakstā iekļautajiem - Lembergu, Ventspils Brīvostas pārvaldi, Ventspils Attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju.

Saskaņā ar noteiktajām sankcijām tiek bloķēti visi Lemberga un šo četru struktūru īpašumi, daļas īpašumos un tieši vai netieši individuāli vai ar citu personu starpniecību piederošās struktūras, kurās viņu daļa ir virs 50%, kas atrodas ASV vai atrodas ASV personu īpašumā vai kontrolē, un par tām jāziņo OFAC.

OFAC norāda, ka Latvijas oligarhs Lembergs sankcijām pakļauts kā pašreizējā vai bijusī amatpersona, kas atbildīga vai līdzdalīga, vai tieši vai netieši iesaistīta korupcijā.