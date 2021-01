Tirdzniecības centru apsaimniekotājs "Linstow Center Management" mainījis nosaukumu uz "Linstow Baltic", tādējādi iezīmējot jaunas uzņēmuma stratēģijas īstenošanu Baltijas valstīs.

Uzņēmuma prioritāte būs dažādu segmentu ilgtermiņa nekustamā īpašuma projektu attīstīšana, tostarp biroju ēkas, tirdzniecības centri, viesnīcas, autostāvvietas un citi.

"Baltijas valstīs esam uzsākuši ieviest mūsu kompānijas Norvēģijas biznesa stratēģijas modeli, kas paredz uzņēmējdarbības mērķu diversifikāciju. Šī stratēģija jau vairāk nekā 20 gadus sekmīgi tiek īstenota Norvēģijā, un esam pārliecināti par tās ilgtermiņa efektivitāti arī Latvijā un Igaunijā," skaidro "Linstow Baltic"valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds.

Plašāk par 2021. gada nozīmīgākajiem attīstības un investīciju projektiem paredzēts informēt šī gada pirmajā pusgadā, norādīja uzņēmumā.

"Lursoft" Klientu portfelis informē, ka uzņēmuma pamatkapitālo veido 1,10 milj. eiro. Uzņēmums apsaimnieko tirdzniecības centrus "Alfa", "Mols" un "Origo" Latvijā, kā arī Igaunijas tirdzniecības centru "Ullemiste". 2019.gadā uzņēmums apgrozījis 4,61 milj. eiro un nopelnījis 231,53 tūkst. eiro.

"Lursoft" dati rāda, ka SIA "Linstow Baltic" vienīgais kapitāldaļu turētājs ir AS "Linstow" no Norvēģijas, savukārt kā patiesie labuma guvēji norādīti Wilhelmsen ģimene no Norvēģijas.