'Linstow' Rīgas centrā pārbūvēs Elizabetes un Satekles ielu krustojumu

Tirdzniecības centra "Origo" paplašināšanas un biznesa centra "Origo One" projekta realizācijas gaitā nekustamo īpašumu attīstītājs "Linstow Center Management" ("Linstow") decembrī sāks pārbūves darbus Elizabetes un Satekles ielu krustojumā, informēja uzņēmumā.

"Linstow" šobrīd tirdzniecības centra "Origo" paplašināšanas projektā īsteno daudzfunkcionalitātes konceptu, kas paredz veikalu un pakalpojumu piedāvājumam pievienot 11 500 kvadrātmetrus biroju platības jaunajā A klases biznesa centrā "Origo One".

"Vērtējot projekta ietekmi uz apkārtējo vidi un izanalizējot esošo situāciju, konstatējām, ka Rīgas centra vienā no aktīvākajiem krustojumiem starp Elizabetes un Satekles ielām pārvietošanās līdz šim nav bijusi pietiekami ērta un ir pat bīstama satiksmes dalībniekiem, tostarp gājējiem un velosipēdistiem. Tas patlaban ir neregulējams krustojums, kurš ne tikai nav lietojams gājējiem, bet ir bīstams arī autotransporta lietotājiem," informēja "Linstow" projektu direktors Andis Kublačovs.

Ņemot to vērā, "Linstow" nolēmis par saviem līdzekļiem veikt Elizabetes un Satekles ielu krustojuma pārbūvi. Šī krustojuma pārbūve ieteikta kā nepieciešama aktivitāte arī topošās dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta ietvaros, īstenojot Rīgas multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izbūvi, informēja Kublačovs.

Kompānijā norādīja, ka Elizabetes un Satekles ielu krustojuma pārbūves rezultātā satiksmes dalībnieku pārvietošanos atvieglos vairāki uzlabojumi: krustojums būs regulējams - satiksmi organizēs luksofori; tiks izveidotas līdz šim neeksistējošas gājēju pārejas; esošā Elizabetes ielas veloceliņa josla tiks pagarināta pāri Satekles ielai, radot iespēju droši šķērsot ielu un nokļūt gan Stacijas laukumā, gan biznesa centra "Origo One" pazemes velostāvvietā. Krustojuma pārbūves ietvaros atbilstoši tiks mainītas arī apakšzemes inženiertehniskās komunikācijas un trolejbusu kontakttīkls.

"Linstow" mērķis, veicot krustojuma pārbūvi, ir uzlabot transporta plūsmas drošību un palielināt komforta līmeni visiem satiksmes dalībniekiem, tostarp it īpaši gājējiem un velosipēdistiem vienā no Rīgas noslogotākajiem ielu savienojumiem. Tādējādi tiks stimulēta arī Elizabetes ielas izmantošana gājēju kustībai, samazinot slodzi uz esošajām gājēju pārejām starp Merķeļa ielu un Stacijas laukumu. Savukārt autotransporta lietotāji iegūst saprotamāku un drošāku krustojuma risinājumu, jo īpaši attiecībā uz Satekles ielas šķērsošanu no Elizabetes ielas puses vai kreisā pagrieziena veikšanu uz Elizabetes ielu, braucot no Dzirnavu ielas puses, klāstīja kompānijā.

Jau ziņots, ka tirdzniecības centra "Origo" paplašināšanai "Linstow" būvē jaunu ēku blakus esošajā zemes gabalā Satekles ielā 2b. Tādējādi tirdzniecības centra kopējā platība tiks palielināta līdz 81 500 kvadrātmetriem, bet iznomājamā platība, ieskaitot birojus, paplašināsies līdz 45 300 kvadrātmetriem.

Būvniecības projekts paredz arī paplašināt pazemes autostāvvietu, nodrošinot vietu 250 automašīnām un izvietojot tajā ietilpīgu velonovietni. Attīstot ieceri, plānota arī pašreiz bīstamā Elizabetes un Satekles ielu krustojuma pārbūve, ierīkojot regulējamas gājēju pārejas un izbūvējot Elizabetes ielas velojoslu pāri Satekles ielai. Savukārt projekta nākamajos posmos plānota arī esošās tirdzniecības centra "Origo" ēkas atjaunošana.

Kopējās investīcijas projektā ir 72 miljoni eiro.

Biznesa centra "Origo One" arhitekti ir "Arcade", ko veido "Depo projekts", kā arī "Jensen Consult" un "Arhis inženieri". Interjera dizainu veidoja "Xcelsior". Būvdarbus veic SIA "Skonto būve".

"Linstow Center Management" reģistrēta 2004.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1 162 486 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Norvēģijas uzņēmums "Linstow". "Linstow" apsaimnieko un attīsta Latvijas tirdzniecības centrus "Alfa", "Origo" un "Mols", kā arī lielāko tirdzniecības centru Igaunijā - "Ülemiste".