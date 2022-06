'Livonia Print' eksportējusi gandrīz 100% no saražotās produkcijas

Poligrāfijas uzņēmums SIA "Livonia Print" 2021.gadā palielinājis apgrozījumu līdz 74,45 milj. eiro, savukārt peļņa sarukusi līdz 1,6 milj. eiro. Salīdzinot ar 2020. gadu, uzņēmuma apgrozījums gada laikā audzis par 14,08%, bet peļņa samazinājusies par 59,66%, rāda "Lursoft" Kientu portfeļa dati.

"Eksports joprojām ir uzņēmuma galvenais pārdošanas virziens. 2021.gadā eksportēti gandrīz 100% no saražotās produkcijas. Ievērojami pieaudzis pārdošanas apjoms Vācijā, sasniedzot 28% no kopējā apgrozījuma, un Lielbritānijā – 9,5% no kopējā apgrozījuma," teikts SIA "Livonia Print" vadības ziņojumā.

Uzņēmums norādījis, ka pērn tas strādāja ar gandrīz 700 klientiem no vairāk nekā 20 valstīm. "Lai arī 2021.gads ieies vēsturē kā piegāžu un cenu svārstību izaicinājumu laiks uz pandēmijas fona, uzņēmuma komandai tas bija spraiga darba gads visos virzienos – gan pasūtījumu skaita pieauguma ziņā, gan ražotņu apvienošanas, pārvietojot visas iekārtas uz Jūrkalnes ielu 15/25, gan arī iekšējo darba plūsmu un procesu pilnveidošanā," norādījusi SIA "Livonia Print".

Pērn uzņēmumā bija nodarbināti 680 darbinieki. Uzņēmums valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās 2021.gadā samaksājis 4,07 milj. eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 2,04 milj. eiro.

Pagājušajā gadā SIA "Livonia Print" veica papildu investīcijas digitālās ražošanas nodaļā, uzlabojot gan telpas, gan uzstādot jaunākās paaudzes digitālās drukas iekārtas. Tas ļāvis uzņēmumam piesaistīt jaunus klientus nelielu metienu, augstas kvalitātes grāmatu ražošanai.

Šogad SIA "Livonia Print" plāno tālāku veiksmīgu attīstību, palielinot apgrozījumu un turpinot investīcijas jaunās tehnoloģijās.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka SIA "Livonia Print" kapitāldaļu turētāji ir Trond Erik Isaksen (96,5%) no Norvēģijas un Zane Blūma-Johansone (3,5%) no Latvijas.