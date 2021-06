'Līvu Akvaparkam' pērn par 44% mazāk apmeklētāju; gads noslēgts ar peļņu

Pagājušajā gadā "Līvu Akvaparku" apmeklējuši 134 tūkstoši cilvēku, kas ir par 44% mazāk nekā 2019.gadā, liecina SIA "Akvaparks" iesniegtais gada pārskats, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kritums skaidrojams ar to, ka Covid-19 ierobežojošo pasākumu rezultātā uzņēmums pērn savus pakalpojumus sniedza tikai septiņus mēnešus. 44% no "Līvu Akvaparka" apmeklētājiem 2020.gadā bijuši ārvalstnieki, visvairāk – no Lietuvas un Igaunijas.

2020.gadā SIA "Akvaparks" apgrozījums samazinājās līdz 2,75 miljoniem eiro, gada laikā sarūkot par 39,78%. Salīdzinot ar 2019.gadu, uzņēmuma peļņa pērn bijusi par 71,24% mazāka, noslīdot līdz 179,72 tūkstošiem eiro.

Lai saglabātu uzņēmuma ilgtspēju, SIA "Akvaparks" pieteicies visiem pieejamajiem valsts atbalsta pasākumiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. "Lursoft" dati rāda, ka kopš aizvadītā gada aprīļa uzņēmuma darbiniekiem vairākkārt izmaksāta atlīdzība par dīkstāvi, uzņēmums saņēmis arī subsīdijas algu izmaksai strādājošajiem, atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, kā arī VID atbalstījis uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz trim gadiem. Uzņēmums saņēmis arī 96,89 tūkstošus eiro lielu atbalstu no līdzekļiem, kas bijis pieejams tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

2020.gadā SIA "Akvaparks" ar darba vietām nodrošināja 61 darbinieku. Uzņēmums pērn nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 584,03 tūkstošus eiro.

"Lursoft" izziņas dati liecina, ka 2000.gadā reģistrētā SIA "Akvaparks" patiesie labuma guvēji ir Pēteris Šmidre, Benno Popļanskis, Tatjana Gedžiene un Nataļja Aļperšteina.