LM rīko sociālās uzņēmējdarbības biznesa ideju konkursu

No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām. Piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt Attīstības finanšu institūcijas "Altum" finanšu atbalsta (granta) saņemšanu apmērā no pieciem līdz 50 tūkstošiem eiro. Granta saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas iegūs sociālā uzņēmuma statusu un īstenos "Altum" atbalstīto biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai − līdz 2022. gada 30. septembrim.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 31. janvāra plkst. 23.59, aizpildot un nosūtot Labklājības ministrijas mājaslapā ievietoto pieteikuma veidlapu.

Konkurss tiek finansēts ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Nr. 9.1.1.3/15/I/001 ietvaros.