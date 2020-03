LNT un 'Kanālu 2' nomaina ar 'TV3 Life' un 'TV3 Mini'

No svētdienas mediju grupas "TV3 Group" TV kanāli LNT un "Kanālu 2" tiek nomainīti ar jaunām TV programmām - "TV3 Life" un "TV3 Mini".

Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pēc mediju grupas "TV3 Group" pieteikuma anulējusi TV kanālu LNT un "Kanāls 2" licences, tā vietā izsniedzot licences jauniem kanāliem "TV3 Life" un "TV3 Mini".

NEPLP 2019.gada 20.novembrī saņēma SIA "All Media Latvia" iesniegumu, kurā tika izteikts lūgums izsniegt nacionālās komerciālās televīzijas apraides atļauju programmas "TV3 Life" apraidei un vienlaikus ar jaunās apraides atļaujas izsniegšanu anulēt apraides atļauju programmai "LNT", kā arī izsniegt pārrobežu komerciālās televīzijas apraides atļauju programmas "TV3 Mini" apraidei un vienlaikus ar jaunās apraides atļaujas izsniegšanu anulēt apraides atļauju programmai "Kanāls 2".

Konsultējoties ar Konkurences padomi, kā arī pieprasot papildu informāciju no mediju grupas, NEPLP pieņēma lēmumu apraides atļaujas minētajām programmām piešķirt. Tās stāsies spēkā no 1.marta.

Mediju grupā informēja, ka jauno kanālu programma veidota, domājot par jau esošā kanālu portfeļa piedāvājumu un divām nozīmīgām skatītāju grupām - sievietēm un bērniem. Kanāls "TV3 Life" skatītājiem piedāvās vieglu un iedvesmojošu saturu atpūtas brīžiem, kamēr "TV3 Mini" uzrunās mazos skatītājus, piedāvājot viņiem "aizraujošu un arī izglītojošu saturu latviešu valodā".

Ziņots, ka no decembra sākuma kanālā LNT tiek pārraidīti TV3 veidoti ziņu un informatīvie raidījumi, daļēji spēkā stājoties uzņēmumā sāktajai televīzijas kanālu reformai.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā paplašināts kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmērs, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa izveidojusi arī vienotu ziņu dienestu.

Jau ziņots, ka 2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā.

Mediju grupā "TV3 Group" ietilpst TV kanāli TV3, TV6, "3+", LNT, "Kanāls 2", TV8, "TV3 Sport", "TV3 Sport 2", "TV3 Film"; radio stacijas "Star FM", "Radio Volna" un "Power Hit Radio"; bezmaksas video satura platforma "TV3 Play"; digitālā reklāmas platforma "SmartAD"; ziņu un izklaides portāli "Skaties.lv", "Uudised.ee", "Buduaar.ee" un "TV3.lt", kā arī lielākā maksas video platforma Baltijā "Go3" un viens no vadošajiem televīzijas piegādātajiem "Home3".