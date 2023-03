'Longo Group' Baltijā un Polijā pārdevis automašīnas 50 miljonu eiro vērtībā

Lietoto auto tirgotāja "Longo Group" konsolidētais apgrozījums 2022. gadā bija 44,7 miljoni eiro (50,4 miljoni eiro, ieskaitot PVN), kas ir par 48% vairāk nekā šajā pašā laika posmā gadu iepriekš. Savukārt EBITA peļņa palielinājusies par 89% – no 820 tūkstošiem eiro 2021. gadā uz 1,55 miljoni eiro pērn, atskaitās uzņēmums.

"Pērn "Longo Group" turpināja pilnveidot un efektivizēt visus uzņēmuma departamentu procesus un īpaša uzmanība pievērsta servisa centra jaudas palielināšanai," norāda AS "Longo Group" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Edgars Cērps, uzsverot, ka cilvēki arvien biežāk izvēlas pirkt savus spēkratus pie uzticama tirgotāja.

Kā vienu no nozīmīgākajiem 2022.gada apstākļiem, kas ir ietekmējis uzņēmuma attīstību, Cērps min jaunu filiāļu atvēršanu, tostarp pērn atklāta jauna filiāle Polijā. Pērn "Longo Group" atvēra arī divas jaunas filiāles Lietuvā – Panevēžā un Klaipēdā. Pašlaik uzņēmums aptver četras valstis ar septiņām filiālēm, tostarp divas no tām darbojas tirdzniecības centrā. Vēl viens nozīmīgs pavērsiena punkts, kas nodrošināja "Longo Group" izaugsmi 2022. gadā, ir tā obligāciju iekļaušana "Nasdaq Baltic First North" biržā. Savukārt kā trešo apstākli Cērps piemin digitālo kanālu nozīmi lietotu automobiļu mazumtirdzniecībā.

Grupa darbojas kopš 2018.gada un nodrošina pilna cikla lietoto automašīnu iepirkuma un pārdošanas procesus. Automašīnas tiek iepirktas, izmantojot filiāles Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā, savukārt transportlīdzekļu pārbaude, kvalitātes nodrošināšana, klātienes vai tiešsaistes tirdzniecība un pēcpārdošanas garantija notiek Baltijā un Polijā. Kopš uzņēmuma darbības sākšanas ir pārdoti vairāk nekā 12 tūkstoši auto. Kopējais automašīnu piedāvājums Baltijā pārsniedz 1000 automašīnu. Visām mašīnām garantija ir divi mēneši vai 3000 km nobraukums.