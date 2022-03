'Longo Group' obligācijas iekļautas Baltijas 'First North' tirgū

No šodienas, 31. marta, Baltijā vadošā lietoto automašīnu tirgotāja AS "Longo Group" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga Baltijas First North" obligāciju sarakstā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Emisijas apmērs ir trīs miljoni eiro un dzēšanas termiņš – 2024. gada 30. novembris. "Ar obligāciju palīdzību piesaistītais finansējums tiks novirzīts piedāvātā automašīnu sortimenta paplašināšanai Baltijas valstīs, nodrošinot klientu pieprasījumam un globālajām tirgus attīstības tendencēm vēl atbilstošāku privāto transportlīdzekļu piedāvājumu," komentē "Longo Group" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Edgars Cērps.

"Tas ir ļoti svarīgs solis mūsu biznesa attīstībā," piebilst Cērps. "Mūsu obligāciju iekļaušana biržas obligāciju sarakstā ļaus uzņēmumam turpināt strauju izaugsmi un saglabāt līdera pozīcijas lietoto auto tirgū Baltijā. Jau līdz šim, šī gada sākumā, mums izdevās divkāršot savu apgrozījumu, un esmu pārliecināts, ka tas ir tikai sākums un šīsdienas lielais notikums pavērs mums durvis uz citu pasauli, nodrošinot vēl labāku servisu klientiem un vēl plašāku auto sortimentu. Stratēģiski tas mums ir svarīgi arī tādēļ, ka atpazīstamība starptautiskajā tirgū ļaus mums iegūt uzticama partnera reputāciju investoru vidū, kas savukārt atvieglos finansējuma piesaisti un attīstību nākotnē."

"Longo Group" ir straujāk augošā lietoto automašīnu tirdzniecības grupa Baltijā. 2021. gadā tā dubultoja savus ieņēmumus, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 30 miljonu eiro apgrozījumu. Uzņēmums pirmo reizi uzrādīja peļņu, neraugoties uz Covid-19 ietekmi uz grupas un visas nozares darbību. Tās vienā mēnesī pārdoto lietoto automašīnu apjoms vairāk nekā divas reizes pārsniedz citu nozares dalībnieku realizēto vienību skaitu, kopš darbības sākšanas spējot piegādāt klientiem vairāk nekā 9500 transportlīdzekļu. Uzņēmums viens no pirmajiem reģionā 2020. gada pirmajā pusē nodrošināja klientiem 100% tiešsaistes auto iegādes pakalpojumus, piedāvājot 360° apskates iespējas un auto tiešsaistes rezervāciju.

"Longo Group" emitēto obligāciju apjoms ir trīs miljoni eiro. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro. Kupona likme ir 6% ar izmaksu reizi mēnesī un dzēšanas termiņu 2024. gada 30. novembrī.