LTA kritizē valdību par nespēju pilnvērtīgi informēt uzņēmējus

Valdības paziņojums par mājsēdi līdz 15. novembrim nebija negaidīts, tomēr Latvijas tirgotāji ir sašutuši par premjera un pārējo ministru nespēju pilnvērtīgi informēt nozari par atbalsta mehānismiem un citiem būtiskiem jautājumiem, saka Latvijas Tirgotāju apvienības (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

“Nav saprotami spēles noteikumi, jo neviens nav gatavs runāt ar nozares uzņēmumiem. Šādi nav iespējams strādāt. Kompensācijas un testi - ir divas pamatlietas, kas būtu jāsaprot uzņēmējiem”, norāda Danusēvičs, uzsverot atbalsta trūkumu nozarei vakcinācijas popularizēšanai nevakcinēto darbinieku vidū.

LTA skaidro, ka uzņēmējiem ir ļoti svarīgi saglabāt 72 stundu testu derīguma termiņu, jo pie 48 stundu darba process ļoti apgrūtinās. Nav arī skaidras atbildes par iespēju turpināt testēt darbiniekus ar ātriem antigena testiem.

Danusēvičs uzsver, ka tirdzniecības uzņēmumi vēlas arī skaidru atbildi par kompensācijam, jo veikaliem mājsēdes laikā būs krietni saīsināts darba laiks.

Pašlaik darba grupa finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadībā gatavo priekšlikumus, kuros paredzēti darba algu subsīdijas; slimības lapas (B) apmaksa no 1.dienas, bet tikai vakcinētiem darbiniekiem; apgrozāmo līdzekļu atbalsts, bet ne saskaņā ar iepriekšējiem kritērijiem. Ekonomikas ministrija no savas puses sola nodokļu nomaksas pagarinajumu, taču lēmums par to tiks pieņēmts tuvākajā laikā.

Jau ziņots, ka no ceturtdienas, 21.oktobra līdz 15.novembrim Latvijā spēkā stāsies īpaši stingri Covid-19 ierobežojumi. Kā pēc Krīzes vadības padomes sēdes pirmdien informēja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), šajā laika periodā visi veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, nestrādās un būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi. Tāpat paredzēts ieviest mājsēdi no plkst.20 līdz plkst.5.