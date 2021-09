LTAB: mēneša OCTA polises jau radījušas pirmās nopietnās problēmas

Vien divus mēnešus pēc OCTA likuma izmaiņām, jaunā kārtība jau radījusi pirmās nopietnās problēmas aizmāršīgajiem autovadītājiem, akcentē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).

1. jūlijā stājās spēkā grozījumi OCTA likumā, kas paredz, ka transportlīdzekļu īpašnieki OCTA polisi var iegādāties uz īsāku termiņu – vienu mēnesi. "Apdrošinātāji, balstoties uz statistiku, jau brīdināja, ka, jaunā likuma norma par OCTA termiņa samazināšanu, iespējams, palielinās neapdrošināto transportlīdzekļu skaitu ceļu satiksmē," skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

LTAB apkopojis statistiku par pirmajiem diviem mēnešiem kopš spēkā stājušās jaunās likuma normas. Viena mēneša OCTA polisi šajā laikā iegādājušies 28952 transportlīdzekļu īpašnieki, kas kopumā ir 8,84% no šajā laikā iegādāto polišu apjoma. Joprojām lielākais īpatsvars ir 3 mēnešu polisēm (43,27%) un 12 mēnešu polisēm (38,65%). Kopā šī gada jūlijā un augustā transportlīdzekļu īpašnieki iegādājušies 327479 OCTA polises.

LTAB apkopotā statistika un līdzšinējā pieredze rāda – jo īsāks OCTA derīguma termiņš, jo lielāka iespēja, ka transportlīdzekļa īpašnieks savlaicīgi neiegādāsies jaunu polisi. Šī iemesla dēļ LTAB jau pauda bažas, ka, iespējams, palielināsies neapdrošināto transportlīdzekļu skaits. "Jūlijā un augustā iegādāto viena mēneša OCTA polišu analīze liecina, ka to pircēji nākamo polisi iegādājas vidēji divas dienas pēc iepriekšējās beigu termiņa. Lai arī šis nav kritiski liels kavēto dienu skaits, tomēr tas apliecina, ka mūsu paustās bažas ir pamatotas," uzskata J. Abāšins.

LTAB valdes priekšsēdētājs tāpat norāda, ka problēmas ar savlaicīgu viena mēneša OCTA polises pagarināšanu jau radījušas pirmās nopietnās problēmas: "22.augustā Rīgā uz Vecmīlgrāvja tilta notika smags ceļu satiksmes negadījums, kuru izraisīja persona, kas iepriekš iegādājusies mēneša polisi un savlaicīgi nebija to pagarinājusi. Negadījuma rezultātā viens no iesaistītajiem gājis bojā, bet otrs – ar ļoti nopietnām veselības problēmām ārstējas slimnīcā. Kopējā zaudējumu summa vēl nav aprēķināta, bet, ņemot vērā negadījuma smagumu, kopējās izmaksas varētu sasniegt 100 tūkst. eiro. Tā kā negadījuma izraisītājam nebija spēkā esošas OCTA, tad zaudējumi tiks kompensēti no OCTA Garantijas fonda. Faktiski – apzinīgie autovadītāji, kas caur apdrošinātājiem veido Garantijas fonda uzkrājumu, atkal būs spiesti segt zaudējumus, ko nodarījis aizmāršīgs vai neapzinīgs autoīpašnieks."

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.