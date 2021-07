LTAB: Negadījumos cietušie OCTA atlīdzības saņem ātrāk

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja ( LTAB) statistika liecina, ka ik gadu samazinās vidējais dienu skaits no apdrošināšanas gadījumu pieteikšanas līdz lēmuma pieņemšanai. Tā 2020.gadā ceļu satiksmes negadījumos (CSN) cietušie, kas negadījuma apstākļus fiksējuši ar saskaņotā paziņojuma protokolu, OCTA apdrošināšanas atlīdzību saņēmuši vidēji 29 dienās, kamēr gadījumā, ja aizpildīts policijas protokols, lēmums par atlīdzības izmaksu pieņemts 33 dienās.

Vidējais dienu skaits par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu, samazinās gadu no gada. "Tā, piemēram, 2017. gadā vidējais dienu skaits no apdrošināšanas gadījumu pieteikšanas līdz lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu gadījumā, ja negadījums fiksēts ar saskaņoto paziņojumu bija 43 dienas, bet gadījumā, ja tas bija noformēts ar policijas protokolu – pat 68 dienas," stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins. Šī atšķirība galvenokārt skaidrojama ar informācijas apriti starp Valsts policiju un apdrošinātājiem, kā arī iespējami ierosinātajiem kriminālprocesiem, kas ievērojami pagarina vidējo lēmumu izskatīšanas laiku.

Kā vienu no faktoriem, kas pēdējā laikā palīdzējis samazināt vidējo lēmumu pieņemšanas periodu, var minēt 2018. gadā LTAB ieviesto Mobilā Saskaņotā paziņojuma funkciju lietotnē LTAB OCTA. "Lai arī Mobilā Saskaņotā paziņojuma aizpildītāju skaits neaug strauji, tomēr esam pārliecināti, ka nākotnē šo funkciju izvēlēsies aizvien vairāk maznozīmīgos CSN iesaistītie," informē J.Abāšins, piebilstot, ka šī gada pirmajos sešos mēnešos saskaņoto paziņojumu mobilajā versijā aizpildīja gandrīz 8% no tiem autovadītājiem, kas CSN apstākļus fiksējuši ar saskaņotā paziņojuma palīdzību.

Autovadītāju informēšanai un izglītošanai šī gada maijā un jūnijā LTAB organizēja skaidrojošo kampaņu, kuras mērķis - veicināt Mobilo Saskaņoto paziņojumu lietošanu, kā arī veikt funkcionālus uzlabojumus Mobilā Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai LTAB OCTA lietotnē. Kampaņas laikā LTAB OCTA mobilo lietotni lejuplādējuši vairāk nekā 20000 lietotāju. Savukārt LTAB veiktā autovadītāju aptauja jūnija izskaņā parādīja, ka skaidrojošās kampaņas aktivitātes kopumā pamanījuši 18.7% autovadītāju.

LTAB OCTA lietotnes mobilā saskaņotā paziņojuma funkcija ļauj CSN cietušajiem ātri un ērti fiksēt negadījuma apstākļus, norādīt informāciju par iesaistītajām pusēm, apstiprināt datus un elektroniski nosūtīt tos apdrošinātājiem. Ņemot vērā, ka LTAB OCTA lietotne piesaistīta LTAB uzturētajai OCTA datubāzei, datu ievade cietušajiem prasa mazāk laika, jo tie saskaņotā paziņojuma protokolā aizpildās automātiski. Turklāt aizpildītu saskaņoto paziņojumu abas puses autorizē ar elektronisko parakstu, un tas ir saistošs ikvienam apdrošinātājam.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Seesam Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.