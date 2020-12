LTAB: OCTA polišu termiņa samazināšana ir būtisks drauds satiksmes drošībai

Transportlīdzekļu īpašnieki, kas pērk OCTA uz trīs mēnešiem, biežāk kavē laicīgu polises atjaunošanu vai apzināti izvēlas ilgāku laiku neapdrošināt spēkratu salīdzinājumā ar tiem, kuri apdrošina savu auto uz 12 mēnešiem, liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotā statistika par pēdējiem trīs gadiem.

"Kopumā neapdrošināto dienu īpatsvars transportlīdzekļu īpašniekiem ar trīs mēnešu polisēm sasniedz 47%, kas ir par 30% vairāk, nekā personām ar gada polisi," informē LTAB.

Vēl satraucošāka ir šo datu korelācija ar izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu. "No visiem izraisītajiem CSNg ar neapdrošinātu spēkratu, 64% veido gadījumi, kad pēc trīs mēnešu OCTA polises termiņa beigām apdrošināšana nav atjaunota un izraisīts CSNg," informē LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

"Balstoties uz minēto datu analīzi, varam droši apgalvot, ka īsāks OCTA termiņš ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem savlaicīgai polises neatjaunošanai. Tāpat – samazinoties polises termiņam, ievērojami palielinās risks ar neapdrošinātu transportlīdzekli izraisīt CSNg. Līdz ar to, šodien Saeimā izskatīšanai virzītie grozījumi OCTA likumā, kas paredz iespēju iegādāties OCTA polisi arī uz 30 dienām, ir būtisks drauds satiksmes drošībai un nozarei," ir pārliecināts Abāšins.

LTAB jau iepriekš norādīja, ka plānotie grozījumi ir pretrunā Eiropas Savienības Tiesas spriedumos paustajām atziņām par nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu OCTA esamību, ko dzīvē jau ir ieviesušas Ziemeļvalstis un Igaunija.

"Visa Eiropa virzās uz to, ka brīdī, kad transportlīdzeklis atzīts par derīgu dalībai ceļu satiksmē, tam 24/7 režīmā jābūt apdrošinātam. Tas ļaus izvairīties no situācijām, kad ceļa malās un pagalmos novietotie neapdrošinātie transportlīdzekļi sabojā citas personas mantu, piemēram, aizdegoties vai nekontrolēti ripojot no kalna, un zaudējumi cietušajiem jāsedz no Garantijas fonda, bet vēlāk – regresa kārtībā, no CSNg izraisījušā spēkrata īpašnieka," rezumē LTAB valdes priekšsēdētājs.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.