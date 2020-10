Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina obligātās minimālās sociālās iemaksas ieviest pakāpeniskāk, nevis uzreiz visu paredzēto summu no 2021.gada 1.jūlija, lai nesekotu negatīva pretreakcija un lai nepalielinātos ēnu ekonomika, šodien Saeimas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē norādīja LTRK padomes locekle Elīna Rītiņa.

Reizē organizācijas pārstāve pauda, ka LTRK konceptuāli atbalsta, ka ir jāmaksā minimālās sociālās iemaksas. Tomēr Rītiņa vērsa uzmanību, ka pašlaik 273 000 cilvēkiem, no kuriem 180 000 strādā parastajā nodarbinātības režīmā, nesanāk veikt sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas un daļa no šiem gadījumiem ir saistīti ar "aplokšņu algu" saņemšanu.

Daļa no šādām darba vietām, kurās, piemēram, tiek saņemti 100 eiro ienākumi, pēc nodokļu regulējuma izmaiņām visdrīzāk vairs neuzrādīs šādu nodarbināto un palielināsies ēnu ekonomikas apjomi, pauda LTRK pārstāve.

Rītiņa arī norādīja uz virkni tehniskām lietām, kas pašlaik nav atrisinātas, tajā skaitā, ka darba devējam iepriekš nebūs pieejama informācija, par kurām personām un cik lielas summas būs jāpiemaksā, ja nodarbinātā kopējie ieņēmumi būs zem minimālās algas. Uzņēmējam pienāks rēķins bez informācijas, par kuriem darbiniekiem šī summa ir jāmaksā, kritiski šo kārtību vērtē LTRK.

Rītiņa pauda, ka pareizāks risinājums būtu, ja pati persona maksātu attiecīgo sociālās apdrošināšanas iemaksas starpību. Organizācijas padomes locekle arī vērsa uzmanību, ka neesot rasts risinājums, kā iesaistīties sociālajā apdrošināšanā tiem, kuri nestrādā nevienā darba vietā un uz kuriem neattiecas likumā paredzētais izņēmuma statuss.

Kā ziņots, 2021.gada valsts budžeta likumprojektu paketē iekļautie grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredz ieviest minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas, nosakot arī personu kategorijas, uz kurām tās neattiecas.

Ja tiks nolemts, ka minimālā alga valstī no 2021.gada 1.janvāra būs 500 eiro mēnesī, tad minimālo obligāto iemaksu apmērs būs ap 170 eiro mēnesī, ja no 2021.gada 1.janvāra tiek samazināta obligāto iemaksu likme par vienu procentpunktu.

Minimālo obligāto iemaksu ieviešanas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu valsts sociālās apdrošināšanas politiku, paredzot, ka par visiem nodokļu maksātājiem, kuri aktīvi piedalās ekonomiskajā dzīvē, obligātās iemaksas tiktu veiktas vismaz minimālu obligāto iemaksu līmenī. Tas ļautu arī novērst dažādo nodokļu režīmu izņēmuma modeļa izmantošanu nodokļu optimizācijai, norāda grozījumu autori.

Plānots, ka minimālo iemaksu objektu nepiemērotu notiesātajiem, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, cilvēkiem, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), personām ar I un II grupas invaliditāti un personām, kuru algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kurš nav sasniedzis trīs gadu vecumu.

Minimālo iemaksu objektu nepiemērotu arī cilvēkiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas, personām, kuras nodarbina Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts darba devējs, personām, kuras ir pakļautas sociālās atstumtības riskam un kuras nodarbina darba devējs, kuram piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, kā arī personām, kuras sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam.