LTV: 'Rīgas satiksme' pārskaitījusi 680 000 eiro 'Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padomei'

"Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padomei", kas izveidota pērnā gada vasarā, no pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme" budžeta pārskaitīti 680 000 eiro, svētdien vēsta LTV raidījums "de facto".

"Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padomi" vada Osvalds Sausverds – bijušais arodbiedrības "LABA" valdes loceklis un "Arodbiedrību koordinācijas centra" valdes priekšsēdētājs. Kā atgādina raidījums, arodbiedrību "LABA" iepriekš dāsni finansēja no "Rīgas Satiksmes" budžeta un naudu pārskaitīja caur starpnieku – "Arodbiedrību koordinācijas centrs". No "Rīgas Satiksmes" tas saņēma aptuveni pusotru miljonu eiro gadā, kas bija domāts darbinieku labklājībai. "de facto" vēsta, ka par "Rīgas Satiksmes" līdzekļiem pirkti arī pilnīgi jauni auto "koordinācijas centra" vadībai, algoti Rīgas Domes (RD) deputāti no "Saskaņas", nauda pastarpināti bija aizplūdusi arī uz šaubīgām firmām Ķīnā, Singapūrā un Taivānā, kā arī tērēta, lai nopirktu zemi no "LABA" vadītāja Raimonda Gaiļa.

Saskaņā ar raidījuma vēstīto pirms diviem gadiem "Rīgas Satiksme" izbeidza sadarbību ar "LABA" un "Arodbiedrību koordinācijas centru", taču pērn tapa līdzīga struktūra. Pirms gada "Rīgas Satiksmes" darbinieki aktīvi mudināti stāties pirms tam maz pazīstamā arodbiedrībā "LOMTAA", kā arī dibināta neliela arodbiedrība – "Rīgas transporta arodbiedrība". Abas drīz vien savienotas biedrībā "Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padome". Saskaņā ar koplīgumu, šī biedrība gadā no "Rīgas satiksmes" saņem 2,8% no uzņēmuma algu fonda, kas saskaņā ar "de facto" aplēsēm varētu būt ap 1,4 miljoniem eiro.

"Rīgas Satiksmes" pagaidu vadītājs Ernests Saulītis raidījumam nepaskaidroja, kāpēc uzņēmumā atjaunota sarežģītā arodbiedrību un starpnieku struktūra, ja kādu laiku dažādus bonusus un labumus darbiniekiem uzņēmums nodrošināja pats. "Mums ir līgums, ko noslēgusi valde Bemhena kunga vadībā, jautājiet viņiem par līguma noslēgšanas apstākļiem. Mēs līguma izpildi tagad kontrolējam," paudis Saulītis.

Sarunā ar "de facto" Sausverds skaidrojis, ka šoreiz "Rīgas satiksmes" līdzekļu izlietošana notiks citādi, nekā "LABA" gadījumā – "Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padome" nepārskaitīšot naudu arodbiedrībām, bet par darbinieku labumiem maksāšot pati. Sausverds raidījumam arī teicis, ka par "LABA" un "Arodbiedrību koordinācijas centra" šaubīgajiem darījumiem nav atbildīgs: "Nozīmīgākus lēmumus par finansējumu vai par pārskaitījumiem uz Āzijas kompānijām ar mani neviens neapsprieda, un es par to uzzināju tikai no jūsu kolēģu sižetiem."