'Lursoft': ieguldījumi no Afganistānas reģistrēti piecu Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos

Afganistānas personu ieguldījumu apjoms piecos Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos veido vien nepilnus astoņus tūkstošus eiro, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Pēdējos gados iepriekš ieguldītās summas biežāk no pamatkapitāliem tiek izņemtas nekā veikti jauni ieguldījumi, secināts "Lursoft" pētījumā.

Tā, piemēram, šogad vien jau likvidēti trīs uzņēmumi, kuros iepriekš bija reģistrēti ieguldījumi no Afganistānas – SIA "Zia Import and export", SIA "New Generation Market" un SIA "Mumtaz Construction Latvia".

Ja 2016.gadā dibinātais SIA "Mumtaz Construction Latvia" līdz šim nebija iesniedzis nevienu gada pārskatu, kā arī kopš dibināšanas brīža nebija pilnībā apmaksājis savu pamatkapitālu, SIA "New Generation Market" nodarbojies ar datorprogrammēšanu, pērn apgrozot 168,37 tūkst. EUR, savukārt SIA "Zia Import and export" darbība bijusi saistīta ar vairumtirdzniecību. Uzņēmuma vienīgais iesniegtais pārskats bijis par 2016.gadu, kad tas apgrozījis 14,6 tūkst. EUR.

Kopumā ieguldījums pamatkapitālā šobrīd veido vien nepilnus astoņus tūkstošus eiro. Taču trim no tiem šobrīd jau ir apturēta saimnieciskā darbība un reģistrēta darbības izbeigšana, kas nozīmē, ka jau pavisam drīz afgāņu ieguldījuma apjoms varētu sarukt vēl vairāk.

Viens no afgāņu kapitāla uzņēmumiem, kuriem šobrīd nav reģistrēts neviens apgrūtinājums, ir 2019.gadā dibinātais ēdināšanas sektorā strādājošais SIA "Nurjan restorāns". Iesniegtais gada pārskats rāda, ka pērn uzņēmums apgrozījis 22,85 tūkst. EUR un nopelnījis 3,78 tūkst. EUR. Uzņēmumam, kā liecina Lursoft izziņas informācija, šobrīd reģistrēta viena struktūrvienība – "Hot Kebabs". Otrs uzņēmums ir SIA "Baltic Asian Scandic", kas arī dibināts 2019.gadā. Diemžēl līdz šim uzņēmums nav sniedzis ziņas par savu darbības nozari, kā arī nav iesniedzis pirmo gada pārskatu.

Sankciju sarakstos vairāk nekā 600 personas no Afganistānas

Lursoft uzturētajā Sankciju katalogā, kurā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes, kā arī ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos esošie objekti, atrodamas 611 personas no Afganistānas, no tām 525 personām piemērotais sankciju statuss ir aktīvs arī šobrīd. 130 personas no Afganistānas ir iekļautas sankciju programmā "Taliban", savukārt kopskaitā šajā programmā šobrīd reģistrētas 135 personas.

Papildus iepriekšminētajām personām, sankcijas reģistrētas arī pret 66 Afganistānas organizācijām, tostarp, dažādām bankām un uzņēmumiem, kuru filiāles reģistrētas ne tikai Afganistānā, bet arī citviet, tāpēc Lursoft atgādina, ka klientu izpētes procesam jābūt vispusīgam, lai izvairītos no iespējamiem riskiem un sodiem, kas pretējā gadījumā var tikt piemēroti no uzraugošo iestāžu puses.