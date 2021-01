Starptautisko autobusu pārvadājumu uzņēmums "Lux Express" atjaunos regulārus autobusu reisus uz Viļņu, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdien vakarā no Tallinas autoostas uz Lietuvas galvaspilsētu aties "Lux Express" autobuss, lai veiktu pirmo šādu reisu pēdējā vairāk nekā pusotra mēneša laikā.

"Lai arī atsāksim satiksmi, veicot tikai vienu ikdienas reisu uz Viļņu, tomēr tas nodrošina darbu autobusu vadītājiem un motivē uzņēmumu pārdzīvot šos grūtos laikus," pavēstīja "Lux Express" starptautiskā biznesa vadītājs Raits Remmels.

Viņš piebilda, ka Viļņas iekļaušana loģistikas shēmā nozīmē to, ka tiks mainīti arī citu starptautisku reisu atiešanas laiki.

Turpmāk "Lux Express" autobusi izbrauks no Tallinas uz Rīgu divreiz dienā - plkst.10 un 18, kā arī divreiz dienā no Rīgas uz Tallinu - plkst.11.30 un 16. Savukārt no Rīgas uz Viļņu autobuss izbrauks plkst.22.50 un pienāks Viļņā plkst.3.10, bet no Viļņas atpakaļ uz Latvijas galvaspilsētu tas aties plkst.6.45. Savukārt reiss no Tallinas uz Viļņu izbrauks plkst.18 un pēc īslaicīgas pieturas Rīgā turpinās ceļu uz Lietuvas galvaspilsētu.

"Lai minimizētu vīrusa izplatību, sadarbībā ar mūsu partneri esam izstrādājuši jaunu autobusu ventilācijas kontroles programmatūru, kas ievērojami palielina svaiga gaisa pieplūdi autobusa salonā, samazinot cirkulējošā patērētā gaisa daudzumu. Visos autobusos ir roku dezinfekcijas līdzekļi, un "Lux Express" lūdz visus pasažierus, iekāpjot vai izkāpjot no autobusa, dezinficēt rokas. Piedāvājam katram pasažierim bezmaksas sejas masku un aicinām ikvienu aizsegt degunu un muti ceļojuma laikā," piebilda Remmels

"Lux Express" atgādina, ka ceļojumiem starp Baltijas valstīm pastāv vairākas stingrākas papildu prasības un ierobežojumi. Detalizētāku un aktuālāku informāciju var iegūt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ārlietu ministrijā un attiecīgo valstu vēstniecībās.

"Lux Express Latvia" reģistrēts 1994.gadā, un tā pamatkapitāls ir 193 404 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. 2019.gadā "Lux Express Latvia" strādāja ar 2,028 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,1% mazāk nekā gadu iepriekš, un 23 668 eiro zaudējumiem pretstatā peļņai 2018.gadā.

"Lux Express Latvia" pieder Igaunijā reģistrētajam uzņēmumam "Lux Express Estonia".