'Lux Express' atklās jaunu maršrutu uz Sāremā salu

Autobusu pārvadājumu kompānija “Lux Express” atklās jaunu vasaras maršrutu Tartu-Kuresāre, nodrošinot iespēju Latvijas iedzīvotājiem šovasar no Rīgas apmeklēt Sāremā salu un tās lielāko pilsētu Kuresāri.

Jaunais reiss ir saskaņots ar līdzšinējo maršrutu Rīga–Pērnava–Tallina, izveidojot jaunu vasaras ceļojumu maršrutu Rīga–Pērnava–Kuresāre, ar pārsēšanos Pērnavā.

Jaunais maršruts būs pieejams vasaras periodā no 17. jūnija līdz 21. augustam, informē uzņēmumā.

Sāremā sala vienmēr ir bijusi Latvijas iedzīvotāju iecienīts galamērķis, un pirms Covid-19 pandēmijas gadā tur ieradās vairāk nekā 14 000 viesu no Latvijas. "Mēs ceram, ka šogad mūsu salā atkal uzņemsim vairāk nekā 10 000 viesu no Latvijas. Iespēja ceļot no Rīgas uz Sāremā ar "Lux Express" noteikti palīdzēs sasniegt šo mērķi," saka "Visit Saaremaa" mārketinga menedžere Marija Rūbasa (Maria Ruubas).

Kuresāre ir Igaunijas Sāremā salas lielākā pilsēta un centrs.

"Lux Express" ir Igaunijas autobusu pārvadājumu kompānija, kas darbojas starptautiskā mērogā. "Lux Express Group" apkalpo Igaunijas iekšzemes un autobusu maršrutus starp lielākajām Baltijas valstu pilsētām, kā arī Sanktpēterburgu, Helsinkiem un Varšavu.