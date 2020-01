LVM izsludina iepirkumu cīņai ar latvāņiem

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) izsludinājuši divus atklātos konkursos – mineralizēto joslu kopšanas un latvāņu ierobežošanas darbiem no 2020. līdz 2022. gadam.

Konkursā "Mineralizēto joslu kopšana" aicināti piedalīties darbu veicēji ar atbilstošiem tehniskiem līdzekļiem ar vai bez iepriekšējas pieredzes šajā darba veidā. Plānotais darbu apjoms ir 8301 kilometri un piedāvājumu var iesniegt līdz 14. janvārim.

"Mineralizēto joslu kopšana ir pasākums, kuru veicam, lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās un izplatīšanās riskus. Teritorijās, kur ugunsgrēka izcelšanās draudi ir lielāki, stigās ar lauksaimniecības tehnikas palīdzību tiek uzzirdināta augsnes virskārta. Šādas stigas sausos mežu masīvos kalpo kā barjera uguns liesmām," skaidro LVM Meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs Edijs Leišavnieks.

Meža jaunaudzes un infrastruktūras objektus, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes apdraud sasnovska latvānis.

Latvānis nelabvēlīgi ietekmē arī cilvēka veselību, ja uz ādas nonākusi latvāņa sula. Lai realizētu efektīvu latvāna ierobežošanu, nepieciešamas zināšanas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un augu aizsardzībā.

Konkursā "Latvāņu ierobežošana" aicināti piedalīties darbu veicēji ar atbilstošām spējām ar vai bez iepriekšējas pieredzes šajā darba veidā. Plānotais darbu apjoms ir 1029,5 hektāri un piedāvājumu var iesniegt līdz 16. janvārim.

"Katra zemes īpašnieka pienākums ir veikt pasākumus, lai iznīcinātu uz zemes augošos latvāņus un nepieļautu to saaudžu atjaunošanos. Latvāņa ierobežošanā iespējams lietot dažādas metodes, bet efektīvākās no tām ir integrētās metodes. Augu aizsardzības līdzekļus – herbicīdus – lieto tā, lai nelabvēlīgi iedarbotos uz latvāni, bet pārējās platībā augošās augu sugas paliktu neskartas un ātri pārņemtu no latvāņa atkaroto platību. Dzīves telpas konkurences izmantošana ir efektīvākā latvāņa ierobežošanas metode," skaidro LVM Meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs.