Mācībās pieaugušajiem lielākā interese par uzņēmējdarbības programmām

Mācībām pieaugušajiem 7. pieteikšanās kārtā līdz šim lielākais pieteikumu skaits saņemts izglītības programmās, kas piedāvā apgūt uzņēmējdarbības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī dizaina un radošo industriju nozarēs pieprasītas prasmes.

Iesniedzot pieteikumus mācībām, 40% gadījumu nodarbinātie biežāk norādījuši, ka viņu lielākā motivācija apgūt jaunas prasmes ir vēlēšanās mainīt darba vietu vai profesiju.

Kā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) apkopotie dati, strādājošie vecumā no 25 gadiem visvairāk vēlas apgūt jaunas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē. Pēc tam seko tādas nozares kā elektronisko un optisko iekārtu ražošana un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors.

Aptaujājot reflektantus par motivāciju pieteikties mācībām, VIAA noskaidrojusi, ka 40% gadījumu tā ir vēlēšanās mainīt darba vietu vai profesiju. Kā nākamās populārākās atbildes seko iespēja paveikt labāk savus darba pienākumus (39%) un iespēja uzlabot karjeru savā esošajā darba vietā, mainot darba pozīciju un atalgojumu (36%). Ceturtā daļa aptaujāto atzīst, ka viņus motivē iespēja iegūt ar darbu nesaistītas noderīgas zināšanas un prasmes. 22% reflektantu norāda, ka viņus motivējusi vēlme pilnveidot savu uzņēmējdarbību vai iegūt izglītības apliecību vai sertifikātu.

Piesakoties mācībām 7. kārtā, ir iespējams izvēlēties kādu no gandrīz 800 programmām izglītības iestādēs visā Latvijā. Pieteikties var jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai augstskolas studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.