'Mad Max', 'Rammstein', 'Porsche' – Valmieras ražotājs sadarbojas ar pasaules zīmoliem

Valmieras metālapstrādes uzņēmums "Valpro" savas saknes laida pēc Otrā pasaules kara, tagad tas izstrādā inovatīvus produktus ar saviem patentiem. Neskatoties uz specifisko nišu, kurā darbojas uzņēmums, tā produkti tiek izmantoti arī populārajā kultūrā, tikai ne vienmēr tos izdodas pamanīt, piemēram, filmā "Mad Max: Fury Road" vai "Rammstein" ceļojuma koferos.

SIA "Valpro" ir viens no lielākajiem metāla apstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs ar specializāciju metāla kannu, ugunsdzēsības aparātu korpusu un dažādu sistēmu korpusu ražošanā, kā arī gāzes balonu inspicēšanā un atbilstības pārvērtēšanā. Uzņēmums ražo arī dažādus aksesuārus tā produktu drošākai un ērtākai lietošanai.

Uzņēmuma pirmsākumi meklējami pēckara gados (1944. gads), bet 1959. gadā tika sākts ražot degvielas kannas. Tagad "Valpro" portfelī atrodas vairāki patenti kannām, jo gadu gaitā ir pielikti klāt savi knifi. Jāatgādina, ka kopš 2017. gada uzņēmums vairs neražo ugunsdzēsības aparātus, bet tikai to korpusus. "Valpro" darbojas divos segmentos – komerctirgū (piemēram, kannas) un sadarbojas ar ražotājiem, kam piegādā komponentes.

Šogad uzņēmums ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2019" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" lielo/ vidējo komercsabiedrību grupā, kā arī konkursam pieteicis divus savus produktus kategorijās "Inovatīvākais produkts" un "Rūpnieciskais dizains".

Kategorijai "Inovatīvākais produkts" pieteikta alumīnija sakausējuma spiedtrauku čaula amonjaka uzglabāšanas un piegādes sistēmai (ASDS). Tā ir paredzēta lietošanai transportlīdzekļos kaitīgo izmešu (galvenokārt slāpekļa oksīda) samazināšanai dzinējiem, kas nav sasnieguši normālu darba temperatūru. Jaunais produkts ir vieglāks un ar paaugstinātu siltuma vadītspēju, tādējādi uzņēmums paredz, ka pieprasījums pēc produkta turpmākajos gados varētu pieaugt un ka nākotnē varētu attīstīt šī materiāla izmantošanu arī citu produktu izstrādē.

Šo produktu "Valpro" izstrādāja pēc klienta, Dānijas autoindustrijas kompānija "Amminex Emissions Technology" pasūtījuma. Uzņēmuma ražotās alumīnija sakausējuma spiedtrauku čaulas un to ražošanas tehnoloģija ir daļa no ASDS. Saskaņā ar Dānijas kompānijas veiktā pētījuma rezultātiem, šī sistēma ļauj samazināt izmešu daudzumu pat par 99%. Autobusi ar "Valpro" izstrādāto sastāvdaļu jau brauc pa Kopenhāgenas, Londonas u.c. lielpilsētu ielām.

"Valpro" attiecīgo produktu ražo ekskluzīvi Dānijas kompānijas vajadzībām, tāpēc atsevišķi tirgū tas nav pieejams. Uzņēmums to izstrādāja un ieviesa praksē ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, pētniecības projekta ietvaros sadarbojoties ar "Mašīnbūves kompetences centru", iesaistot arī Rīgas Tehniskās universitātes zinātniski pētnieciskās struktūrvienības. Produkts tirgū ir pieejams no 2018. gada, un tā izstrāde ilga apmēram vienu gadu.

Kategorijai "Rūpnieciskais dizains" pieteikta kanna ar skrūvējamu vāciņu. Tā izstrādāta, lai būtu ērti lietot pēc iespējas plašākam patērētāju lokam, jo skrūvējamais vāciņš salīdzinājumā ar klasisko kannu vāciņiem nodrošina vieglāku un ātrāku kannas atvēršanu un aizvēršanu. Spēcīgs vāciņā iestrādātais magnēts ļauj to novietot uz kannas korpusa, lai uzpildīšanas vai izliešanas laikā to nepazaudētu. Produkts tirgū ir pieejams no 2017. gada.

"Valpro" kopumā ražo dažādu veidu degvielas kannas, piemēram, arī NATO militāro partneru vajadzībām, šīm kannām ir specifiski parametri atšķirībā no civiliedzīvotāju kannām. Kopumā kannu nozarē lielākie konkurenti ir plastmasas kannu ražotāji.

Veido interesantas sadarbības

Uzņēmums degvielas kannas piegādāja arī vācu mūzikas grupas "Rammstein" vajadzībām, lai tiktu ražoti ceļojumu čemodāni. Tirgū produkts bija pieejams ar zīmolu "Benzin". Kannas tika izmantotas arī pagājušā gada "Porsche" pasaules ekspedīcijā. Katra ekspedīcijas automašīna bija aprīkota ar četrām 10 litru degvielas kannām.

"Valpro" ražotās kannas tika izmantotas filmā "Mad Max: Fury Road". Rūpīgi ieskatoties, videoklipā var redzēt uzņēmuma logo uz degvielas kannas. "Mūsu 10 litru kannu var pamanīt, sākot no videoklipa 30 sekundes," norāda "Valpro" Pārdošanas dienesta vadītājs Andris Zariņš.

Pasaulē sāk attīstīties ugunsdzēsības sistēmas. "Mēs ejam arī šajā virzienā, strādājam pie jauniem projektiem, vērtējam iespējas izmantot titānu. Tāpat popularitāti atgūst gāzētā ūdens automāti, arī šajā segmentā varam pielikt savu roku. Mums ir daudz interesantu iestrāžu dažādās jomās," teic Zariņš.

2018. gadā "Valpro" apgrozījums pieauga līdz 16,7 miljoniem eiro (+19%), un uzņēmuma eksporta apjoms veido vairāk nekā 90% no apgrozījuma. Vienlaikus tam ir būtiski Latvijas klienti, piemēram, "Mikrotīkls", kam tiek piegādātas metāla komponentes tālākai ražošanai. 2019. gadā tiek plānots neliels apgrozījuma samazinājums līdz 15,3 miljoniem eiro, kas neiezīmē tendenci.

Uzņēmumā svarīgi ir vides jautājumi. "Cenšamies samazināt metāla atlikumu apjomu, izmantotā ūdens daudzumu, pielietoto ķimikāliju apjomu utt. Līdz ar to iegādājamies jaunas iekārtas," stāsta Zariņš. 2017. gadā investīcijas bijušas 0,5 miljoni eiro, pērn – 1,1 miljons eiro, bet šogad – 0,9 miljoni eiro.