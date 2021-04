'Madara Cosmetics' apgrozījums audzis par 38%

Kosmētikas ražošanas uzņēmuma "Madara Cosmetics" konsolidētais (neauditētais) apgrozījums šā gada pirmajā ceturksnī bija 4,48 milj. eiro, kas ir par 38,7% vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un 12% pieaugums, salīdzinot ar 2020. gada ceturto ceturksni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šādus datus uzņēmums ir iesniedzis biržai "Nasdaq Riga". Pēc ģeogrāfiskā sadalījuma 2021. gada 1. ceturksnī apgrozījums Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latviju) palielinājies par 40%, Latvijā par 24%, bet apgrozījums ārpus Eiropas Savienības sasniedzis ievērojamu 133% pieaugumu, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn.

E-komercijas attīstība ir būtiski ietekmējusi apgrozījuma pieaugumu, un e-komercijas pārdošanas daļa turpina palielināties, tiešo tās kanālu īpatsvaram sasniedzot 45% no mātes uzņēmuma 1. ceturkšņa apgrozījuma. Tiešās e-komercijas īpatsvara pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni veido 14 procentpunktus un pieaugums pret 2020. gada ceturto ceturksni veido 11 procentpunktus, informē uzņēmums.

Pirmajā ceturksnī 63% no kopējā apgrozījuma bija Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latviju), 29% Latvijā un 8% ārpus Eiropas Savienības.

Uzņēmums turpina aktīvu darbu pie produktu izstrādes, gada sākumā atklājot divus lūpu balzamus, vairākus ķermeņa un sejas kopšanas līdzekļus, kā, piemēram, C vitamīna sejas krēms. Reaģējot uz uzņēmuma saules aizsardzības produktu augsto pieprasījumu un klientu atzinīgo novērtējumu, pavasarī tika pabeigts darbs pie SPF50 saules aizsardzības līdzekļiem, kas būs pieejami tirdzniecībā jau pavisam drīz.

Vadības iepriekš paziņotais apgrozījuma mērķis 2023. gadam joprojām ir 27 milj. eiro.

2017. gada sākumā uzņēmums no SIA kļuva par AS. Kopš 2017. gada novembra kompānijas akcijas iekļautas biržas "Nasdaq Baltic" alternatīvā tirgus "First North" sarakstā.