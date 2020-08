'Madara Cosmetics' koncerna apgrozījums pirmajā pusgadā pieaudzis par 47%

Kosmētikas ražotāja "Madara Cosmetics" koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 8,217 miljoni eiro, kas ir par 47% vairāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā, bet koncerna peļņa pieaugusi 2,2 reizes un bija 1,807 miljoni eiro, liecina kompānijas sniegtā informācija biržai "Nasdaq Riga".

Tostarp koncerna ieņēmumi no produkcijas pārdošanas Latvijā 2020. gada pirmajā pusgadā palielinājušies par 56,6% salīdzinājumā ar 2019. gada pirmo pusgadu, sasniedzot 2,282 miljonus eiro, ieņēmumi no produkcijas pārdošanas pārējās Eiropas Savienības valstīs auguši par 45,5%, sasniedzot 5,43 miljonus eiro, bet ieņēmumi no produkcijas pārdošanas citu valstu tirgos palielinājušies par 19,2%, veidojot 401,3 tūkstošus eiro.

Lielākais tirgus ārpus Latvijas "Madara Cosmetics" ir Somija. 2020. gada pirmajā pusgadā kompānijas ieņēmumi Somijā veidoja 1,32 miljonus eiro, kas ir par 2% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

"2020. gada pirmajā pusē uzņēmums spēris lielu soli uz priekšu, turpinot strauju attīstību un sasniedzot teicamus rezultātus. Vienlaikus šis ir bijis arī ļoti neparasts posms, kas aizritējis lielas nenoteiktības apstākļos un licis piekoriģēt uzņēmuma darbības stratēģiju. Paraugoties atpakaļ, šobrīd var droši teikt, ka uzņēmuma reakcija uz Covid-19 izraisītajiem apstākļiem ir bijusi pareiza, un virkne pieņemto lēmumu, kas attiecas uz korekcijām uzņēmuma darbības stratēģijā, ļāvusi sasniegt pēdējā laika straujāko izaugsi," pauda kompānijas valdes loceklis Uldis Iltners.

Viņš atzīmēja, ka 2020. gada pirmajā pusgadā sasniegtie rezultāti un gūtā pieredze ļauj ar optimismu skatīties arī uz šā gada atlikušo daļu. "Tieksimies saglabāt līdzšinējo dinamiku un likt lietā uzņēmuma stiprās puses vēl augstāku mērķu sasniegšanā. Uzņēmums ir labi pozicionēts, lai turpinātu šī brīža attīstību," sacīja Iltners.

"Madara Cosmetics" finanšu pārskatā minēts, ka uzņēmuma straujās izaugsmes pamatā ir fokusēšanās uz e-komerciju, jaunu mazumtirdzniecības klientu piesaiste, tostarp īpaši Francijā un Vācijā, kā arī veiksmīga jaunu produktu laišana tirgū.

"Pirmais pusgads ir būtiski izmainījis kosmētikas pirkšanas paradumus, novirzot tos e-komercijas virzienā. Varētu teikt, ka tas ir bijis e-komercijas uzvaras gājiens un paredzams, ka šī tendence būs noturīga un saglabāsies arī turpmāk. Uzņēmums šo virzienu kopumā uzskata par ērtu un izdevīgu un ir pilnībā gatavs darboties jaunajā kārtībā," teikts pārskatā.

Tāpat pārskatā atzīmēts, ka par spīti stingrajiem tirdzniecības ierobežojumiem daudzās Eiropas valstīs, pirmais pusgads bija veiksmīgs periods jaunu klientu jeb fizisko veikalu piesaistei, piemēram, Vācijā un Francijā uzņēmums pirmajā pusgadā ir sācis darbību vairākos desmitos jaunu tirdzniecības vietu.

Vienlaikus, reaģējot uz Covid-19 izraisīto situāciju un milzīgo pieprasījuma pieaugumu pēc roku attīrīšanas un dezinficēšanas produktiem, uzņēmums šogad pirmajā pusgadā tirgū piedāvāja ANTI līnijas produktus. ANTI produktu līnijas īpatsvars kopējā apgrozījumā 2020. gada pirmajā pusgadā veidoja 3,3%. "ANTI līnija uzņēmuma produktu portfelī ir papildinoša rakstura, un uzņēmums neplāno fokusēties uz šī produktu segmenta attīstīšanu," piebilsts pārskatā.

Pēc pārskatā minētā, "Madara Cosmetics" nav mainījusi apgrozījuma prognozi 2020. gadam, joprojām plānojot sasniegt 15 miljonus eiro.

2019. gada pirmajā pusgadā "Madara Cosmetics" koncerna apgrozījums bija 5,59 miljoni eiro, bet koncerna peļņa bija 809 007 eiro. Savukārt "Madara Cosmetics" koncerna apgrozījums 2019. gadā bija 11,546 miljoni eiro, kas ir par 21,2% vairāk nekā gadu iepriekš, kamēr koncerna peļņa pieauga par 3,1%, sasniedzot 1,563 miljonus eiro.

Kompānijas lielākie īpašnieki ir Uldis Iltners (24,08%), Lote Tisenkopfa Iltnere (23,92%), Somijas "Transmeri Group Ab" (23,09%), Zane Tamane (7,61%) un Liene Drāzniece (6,83%). "Madara Cosmetics" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".